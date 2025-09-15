Jadar 2025: con 139 medallas, Santa Fe hizo podio en los juegos argentinos de alto rendimiento

La provincia de Santa Fe fue protagonista en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), organizados por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino. La delegación santafesina alcanzó un total de 139 medallas -45 de oro, 42 de plata y 52 de bronce-, consolidando su lugar como una de las potencias deportivas del país. De este modo, la Provincia obtuvo el tercer lugar en cantidad de medallas, luego de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires.

Cabe señalar que las competencias se desarrollaron entre el 9 y el 14 de septiembre en tres ciudades santafesinas: Rosario (con 16 sedes), Rafaela (con 3 sedes) y Santa Fe (con 1 sede). En estos escenarios deportivos, más de 3 mil atletas de las 24 provincias argentinas compitieron en 55 disciplinas olímpicas y paralímpicas, en lo que fue la antesala de los Juegos Suramericanos 2026.

Talento santafesino

“Este evento de jerarquía nacional demuestra que Santa Fe está preparada para ser escenario para los Juegos Suramericanos de 2026”, remarcó el secretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti, para luego especificar que “para los Jadar el Gobierno de Santa Fe garantizó todo lo necesario para que los deportistas de la ‘Invencible’ puedan participar y competir de la mejor manera. La inversión estuvo vinculada al apoyo en alojamiento, logística y movilidad. Se hizo desde el convencimiento que invertir en el deporte es invertir en inclusión, en futuro y en el orgullo de representar a nuestra provincia en las máximas competencias”.

La delegación de Santa Fe estuvo integrada por 472 deportistas, acompañados por 82 técnicos, 7 kinesiólogos, 3 médicos y 39 integrantes del equipo de apoyo, que aportaron su profesionalismo y compromiso a lo largo de cada jornada. El equipo se destacó en disciplinas como atletismo, ciclismo de ruta, gimnasia artística y rítmica, ajedrez, boxeo, hockey, judo, karate, remo, rugby 7, taekwondo, tenis, vóley y vóley de playa, basquet 3x3, esgrima, golf, levantamiento de pesas, lucha grecorromana, natación artística, patinaje artístico y de velocidad, pelota, polo acuático, tiro con arco y deportivo, triatlón y wushu kung fu.

En el ámbito paralímpico, también hubo logros sobresalientes en para atletismo, para canotaje, para ciclismo (ruta y pista), para judo, para taekwondo y para tiro deportivo, básquet en silla de ruedas, reafirmando el compromiso con un deporte inclusivo y de alto rendimiento.

El desempeño santafesino no solo se tradujo en medallas, sino también en el esfuerzo, la dedicación y el talento de cada uno de sus representantes, que dejaron en lo más alto el nombre de la provincia y marcaron un nuevo capítulo en la historia deportiva nacional.