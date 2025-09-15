Michlig anunció que  la “Ley N° 14.334 de Apoyo a Clubes” ya tiene Decreto reglamentario para su implementación”

Pablo Farías: "El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro"
El candidato a diputado nacional defendió el modelo de Provincias Unidas y repasó los logros alcanzados por la Convención Constituyente que le tocó integrar.
El Programa surge de una Ley del Senador Felipe Michlig y promulgada por el Gobernador Maximiliano Pullaro que establece “una política de Estado de acompañamiento a los Clubes de la Provincia de Santa Fe”.Política15 de septiembre de 2025Carlos Lucero
Este lunes, el Senador Provincial Felipe Michlig informó sobre la publicación del Decreto DO-2025-00020577-APPSF- firmado por el Gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Economía Pablo Olivares y el ministro de Gobierno e innovación Pública Fabian Bastia, que establece la reglamentación parcial de la Ley N° 14.334 que crea el “Programa de Apoyo a la Infraestructura de Clubes Santafesinos”, oportunamente impulsada por el Senador por el Departamento San Cristóbal.
El Senador Michlig agradeció profundamente al Gobernador y a los ministros recordando que “cuando Maxi era diputado le plantee la posibilidad de avanzar con este proyecto y él enseguida me alentó a seguir adelante diciéndome que cuando seamos gobierno lo íbamos a implementar, y hoy felizmente llegó ese momento, de tener esta herramienta en beneficio de 1543 clubes”, señaló con mucha alegría el Senador Michlig.
En su articulado el decreto describe lo que será considerado infraestructura y equipamiento deportivo de pequeña y mediana escala, las instalaciones, estructuras o elementos destinados a la práctica de actividades deportivas o recreativas, que, por su tamaño, capacidad y función, no impliquen grandes desarrollos urbanos ni altos costos de infraestructura.
A su vez determina los requisitos que se deben cumplimentar por parte de las asociaciones civiles y/o entidades sin fines de lucro solicitantes. Se dispone como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Municipios y Comunas dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a evaluar la viabilidad técnica de los Proyectos de infraestructura y/o equipamientos presentados por las entidades deportivas, pudiendo también requerir la intervención de otras dependencias del Estado provincial.
Asimismo, se dispone que “La Comisión de Evaluación y Seguimiento del Programa estará constituida por tres (3) integrantes de cada uno de los órganos u organismos mencionados en la Ley. Los tres (3) miembros de las Federaciones Deportivas con Personería Jurídica serán propuestos por el Consejo Profesional del Deporte (COPRODE), debiendo incluir entre los mismos a su presidente”.
“La Comisión será presidida por el presidente de la Cámara de Senadores, sesionará válidamente con la mitad más uno de sus miembros como mínimo, aprobando sus decisiones por simple mayoría de votos, sin perjuicio de lo que establezca su reglamento interno”.
Al momento de la promulgación el Gobernador Pullaro manifestó que “es un gusto establecer en una Ley una política pública de acompañamiento a los Clubes de la Provincia de Santa Fe, que cumplen una función tan importante en las grandes ciudades, pero también en los pueblos pequeños. Yo vengo de un pueblo chico y sé el valor social que tiene un club”.
“Cuesta mucho mantener los clubes, por eso el Estado tiene que acompañar y tener financiamiento específico para hacerlo. Por eso esta Ley que llevó adelante el Senador Felipe Michlig, acompañada por toda la legislatura de Santa Fe, viene a mostrar un fuerte compromiso de sostener y llevar adelante una política de Estado que acompañe a las instituciones deportivas”.
El diputado provincial Marcelo González recorrió las instalaciones del Club Atlético Independiente, acompañado por el presidente de la institución Andrés Giménez, su tesorero Fernando Blesio, y el director de Deportes de la zona norte Brian Mackiewicz.
Señalaba el Convencional Constituyente Pablo Farías al finalizar la última sesión de la Convención Reformadora de la carta magna provincial. Resaltó que en estos 58 días de trabajo rescata la búsqueda de consensos y de acuerdos a pesar de las ideas y de proyectos distintos. También aclaró que quedo atrás lo que algunos sectores de la oposición subrayaban como que esta iba a ser una "Convención ya redactada".
Tras la derrota electoral, Milei instruyó a su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que convoque a los mandatarios provinciales a una mesa de diálogo. Pullaro fue el primero en responder.
El diputado Marcelo González acompañó una comitiva oficial del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe, en representación del senador Felipe Michlig, en la visita a empresas y organizaciones productivas de las localidades de Arrufó, Villa Trinidad y San Guillermo.
El senador Michlig agradeció al Gobernador Pullaro y a la Vicegobernadora Scaglia por las respuestas permanentes de un gobierno presente en todas las áreas.
El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Cultura, abre desde el lunes 15 de septiembre la convocatoria para conformar el cuerpo de danza que representará a la provincia en el tradicional festival folclórico. La propuesta artística explorará la figura y el legado del Brigadier General Estanislao López.
Culminó la 18° edición del Encuentro Internacional de Poesía "Norma Segades". Fueron dos jornadas donde se destacó la calidad de los textos leídos por escritores que nos visitaron de distintos lugares del país y de nuestra hermana República del Paraguay. De la actividad, también participaron poetas de la ciudad y región. El evento acompañado por una importante cantidad de público se desarrolló en el Liceo Municipal, Casa de Cultura y Sociedad Italiana.
El juez Santiago Banegas, de Reconquista, anunció su renuncia y aseguró a un medio de Santa Fe que ya "no confía en la Justicia". Denunció condenas con poca prueba, presión mediática y un sistema judicial cada vez más politizado.
Personal de la Subcomisaría 1° se encuentra trabajando un hecho de Lesiones Graves Accidentales por el uso de arma de fuego.