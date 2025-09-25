El programa Padrinos UNL se consolida y suma nuevos miembros

La Universidad Nacional del Litoral (UNL), a través del programa Padrinos, se vincula con empresas de la región, generando lazos con los sectores productivos y la sociedad y fomentando acciones en común para favorecer el desarrollo regional. Este programa lleva 22 años de funcionamiento y actualmente 76 empresas forman parte, de las cuales nueve se incorporaron durante este año y 29 de esas empresas renovaron sus convenios durante este 2025.

“Estamos muy contentos porque el balance es altamente positivo en un contexto político, social y económico complejo que vive el país, y en particular las universidades nacionales”, indicó Carolina Sanchis, directora del programa. “Padrinos lleva 22 años de vínculo sostenido, hay empresas pero también graduados, gente que egresó de las unidades académicas y que hoy forman parte de las empresas”, remarcó.

Para la directora del programa “es un orgullo que las empresa sigan apostando a la universidad pública” y muchas actividades o servicios se brindan a través de Padrinos.

Los nueve padrinos que se sumaron este año son: Gerenciar S.R.L., Theiler Pablo Maximiliano, Falucho, Transfluvial S.A., Santa Fe Producciones S.A., Mafralac, Cecilia Seffino, Fundación Indecon y Alican.

Sobre el programa

Padrinos nació en 2003 y, a través del programa, las instituciones realizan un aporte mensual para la educación pública, que se destina al trabajo en áreas de investigación, desarrollo e innovación, tareas de enseñanza y extensión. Además, siendo padrinos, las empresas y organismos tienen beneficios relacionados a la inserción social de la empresa.

Por medio de esta vinculación ya se desarrollaron acciones educativas, culturales, deportivas y sociales que han tenido gran impacto para la comunidad universitaria y la sociedad en general. También se construyeron o acondicionaron aulas, laboratorios, plantas piloto, salas de actos y reuniones, hospitales para animales, consultorios de salud, una reserva ecológica y un espacio cultural y gastronómico.

El Programa Padrinos se consolida como un espacio de compromiso y colaboración sustentable en el tiempo. Muchos de los padrinos asumen este compromiso con la UNL en su carácter de graduados de nuestra Casa de Estudios, reconociendo el prestigio y la relevancia de la educación pública, gratuita y de calidad que brinda nuestra Universidad.

Quienes se constituyen como padrinos tienen la oportunidad de apoyar la formación de profesionales, acceder a profesionales destacados conectándose con talentos capacitados en diversas áreas y colaborar en las áreas de investigación y desarrollo de la UNL.