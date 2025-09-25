El programa Padrinos UNL se consolida y suma nuevos miembros
El programa que vincula a la UNL con las empresas de la región cumple 22 años de funcionamiento y 76 empresas forman parte de él. Durante este año se firmaron convenios con nueve empresas nuevas y se renovaron con otras 29.Actualidad25 de septiembre de 2025El Departamental
La Universidad Nacional del Litoral (UNL), a través del programa Padrinos, se vincula con empresas de la región, generando lazos con los sectores productivos y la sociedad y fomentando acciones en común para favorecer el desarrollo regional. Este programa lleva 22 años de funcionamiento y actualmente 76 empresas forman parte, de las cuales nueve se incorporaron durante este año y 29 de esas empresas renovaron sus convenios durante este 2025.
“Estamos muy contentos porque el balance es altamente positivo en un contexto político, social y económico complejo que vive el país, y en particular las universidades nacionales”, indicó Carolina Sanchis, directora del programa. “Padrinos lleva 22 años de vínculo sostenido, hay empresas pero también graduados, gente que egresó de las unidades académicas y que hoy forman parte de las empresas”, remarcó.
Para la directora del programa “es un orgullo que las empresa sigan apostando a la universidad pública” y muchas actividades o servicios se brindan a través de Padrinos.
Los nueve padrinos que se sumaron este año son: Gerenciar S.R.L., Theiler Pablo Maximiliano, Falucho, Transfluvial S.A., Santa Fe Producciones S.A., Mafralac, Cecilia Seffino, Fundación Indecon y Alican.
Sobre el programa
Padrinos nació en 2003 y, a través del programa, las instituciones realizan un aporte mensual para la educación pública, que se destina al trabajo en áreas de investigación, desarrollo e innovación, tareas de enseñanza y extensión. Además, siendo padrinos, las empresas y organismos tienen beneficios relacionados a la inserción social de la empresa.
Por medio de esta vinculación ya se desarrollaron acciones educativas, culturales, deportivas y sociales que han tenido gran impacto para la comunidad universitaria y la sociedad en general. También se construyeron o acondicionaron aulas, laboratorios, plantas piloto, salas de actos y reuniones, hospitales para animales, consultorios de salud, una reserva ecológica y un espacio cultural y gastronómico.
El Programa Padrinos se consolida como un espacio de compromiso y colaboración sustentable en el tiempo. Muchos de los padrinos asumen este compromiso con la UNL en su carácter de graduados de nuestra Casa de Estudios, reconociendo el prestigio y la relevancia de la educación pública, gratuita y de calidad que brinda nuestra Universidad.
Quienes se constituyen como padrinos tienen la oportunidad de apoyar la formación de profesionales, acceder a profesionales destacados conectándose con talentos capacitados en diversas áreas y colaborar en las áreas de investigación y desarrollo de la UNL.
Fundación Demos Suardi: importante convenio con la UTN San Francisco
El acuerdo permitió iniciar en Suardi el curso de Refrigeración y Aire Acondicionado Split, una propuesta formativa abierta a toda la comunidad y pensada para fortalecer la capacitación laboral en la región.
Asistencia Perfecta: casi 60 mil docentes cobrarán el incentivo mensual de agosto
Del total, 52.778 corresponden a docentes, directivos, secretarios y preceptores; los restantes 6.514 son asistentes escolares quienes recibirán el premio por primera vez. El monto total de inversión asciende a $ 6.148.525.970.
Continúa abierta la convocatoria del Isep para formar parte de la Policía de la Provincia de Santa Fe
La inscripción es online a través del portal web de la Provincia y se extiende hasta el 10 de noviembre inclusive. En esta oportunidad la convocatoria es solo para hombres.
Para calmar al dólar, el Gobierno anunció retenciones cero a todos los granos
Con el regreso de las retenciones cero, el Gobierno busca acelerar el ingreso de divisas del agro al Central y calmar la tensión cambiaria en la previa de las elecciones. ¿Cuántos dólares se estima que tiene el agro para liquidar?
El senador Michlig presenció el inicio de obras de reparaciones y bacheos en tramos de las Rutas 4, 2 y 61s
Las obras que beneficiarán a los departamentos San Cristóbal, 9 de Julio y San Justo, tiene asignada un presupuesto oficial de $3.150.299.646,51 y un plazo de ejecución de 7 meses.
En Monigotes dieron inicio los talleres gratuitos de peluquería y cocina
En el marco del programa Eureka, impulsado por el Ministerio de Juventud de la provincia de Santa Fe, el Sitio Joven de Monigotes comenzó a dictar talleres abiertos y gratuitos para toda la comunidad.
Según un informe nacional, sólo el 10% de los estudiantes santafesinos termina la secundaria en tiempo y forma
El dato se desprende de un informe de Argentinos por la Educación. Apenas 10 de 100 estudiantes santafesinos logra finalizar la secundaria en el tiempo esperado.
Un bólido cruzó el cielo de Santa Fe: de qué se trata según los expertos
Lo vieron en distintos barrios de la ciudad, pero también se dio en el sur provincial y en localidades de Córdoba y Entre Ríos.