Se aprobó la designación de 3 nuevos jueces y un Fiscal Adjunto Subrogante para los tribunales de San Cristóbal.

El senador Felipe Michlig manifestó su satisfacción por la aprobación de los pliegos para la designación de 3 jueces de distintos fueros y un Fiscal Adjunto Subrogante para la circunscripción Judicial N° 5, distrito San Cristóbal tratados en la fecha por la Asamblea Legislativa, presidida por la Vicegobernadora Gisela Scaglia, de acuerdo con lo previsto por los Artículos 54, inc. 5 y 86 de la Constitución Provincial.

En total la Asamblea Legislativa prestó acuerdo por muy amplias mayorías o por unanimidad en la mayor parte de los casos, para 88 pliegos de jueces, fiscales y defensores.

El senador Michlig celebró “esta decisión gubernamental por la que veníamos gestionando junto al diputado Marcelo González para cubrir cargos judiciales vacantes claves para el mejor funcionamiento de la justicia departamental y así ir completando el mapa judicial para brindar respuestas idóneas a la ciudadanía”.

Nuevos Jueces y Fiscales para el Dpto. San Cristóbal

En la sesión de la asamblea legislativa del día de la fecha, se aprobaron un total de 88 pliegos remitidos por el Gobernador Pullaro– a instancias del Consejo de la Magistratura (Resolución N° 030 de fecha 15 de abril de 2025 y según lo dispuesto en el Decreto 659/24), que en el caso de la de la Circunscripción Judicial N° 5, tribunales de San Cristóbal, fueron los siguientes:

–Juez de Primera Instancia de Distrito de Familia: CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL N° 5 –TRIBUNAL CON ASIENTO EN SAN CRISTÓBAL: Abg. AGUIRRE QUINTANA, María Soledad (Clase 1978 – M.I. 25.243.831)

–Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral (FUERO PLENO): CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL N° 5, TRIBUNALES CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL, DISTRITO JUDICIAL N.º 10: Abg. MAREGA, Alexis Matías (Clase 1991 – M.I. 35.770.354).

–Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal: SAN CRISTÓBAL: Abg. ÁLAMO, Cecilia Raquel (Clase 1979 – M.I. 27.052.750).

– Fiscal Adjunto Subrogante Abg. SPINOSA, Mauricio Gabriel (Clase 1988 – M.I. 33.791.417) para la designación de Fiscal Adjunto subrogante del Ministerio Público de la Acusación para la Circunscripción Judicial N° 5, tribunales de San Cristóbal.

Cabe recordar, días pasados juró como titular de la nueva Fiscalía Adjunta de la ciudad de Ceres, el Dr. Emiliano Martín Odriozola” (a partir de una Ley de autoría del senador Michlig) que depende del fiscal regional de la Circunscripción Judicial N° 5, Dr. Carlos Vottero.·

“Mayores soluciones a los justiciables”

“Hoy logramos la aprobación de estos pliegos, con lo cual se cubren gran cantidad de cargos vacantes de suma importancia en la administración de justicia provincial y acercar mayores soluciones a los justiciables” agregó Michlig.

A su vez mencionó, que “hoy nos toca agradecer este gran paso tanto al gobernador Maximiliano Pullaro, como a la vicegobernadora Gisela Scaglia, a los ministros Fabian Bastia (Gobierno e Innovación Pública) y Pablo Cococcini (Seguridad y Justicia), como así también al secretario de Justicia, Santiago Mascheroni y todos los integrantes del consejo de la magistratura”.