Michig participó en Ceres de la presentación del Informe de Gestión 2024 del Fiscal Regional Carlos Vottero

Se quemó un camión en Colonia Rosa
El siniestro se produjo por desperfectos mecánicos mientras de desplazaba por un camino del mencionado distrito.
En el marco de una audiencia pública se cumplió con lo establecido por la Ley Provincial Nº 13.013.Actualidad11 de noviembre de 2025El Departamental
En el Liceo Municipal de Artes “Alfredo Zain” de la ciudad de Ceres, el Fiscal Regional de la Quinta Circunscripción Judicial, Carlos María Vottero, encabezó la Audiencia Pública anual en la que presentó su Informe de Gestión correspondiente al año 2024, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Provincial Nº 13.013.
La normativa, en su artículo 7, establece la obligación de realizar la exposición anual bajo el principio de Publicidad de la gestión, con el objetivo de informar a la comunidad sobre el trabajo desarrollado por el Ministerio Público de la Acusación.
El senador provincial Felipe Michlig participó de la actividad junto a autoridades provinciales, municipales y representantes de distintas instituciones. El legislador destacó la importancia de “crear espacios institucionales abiertos y transparentes, donde la ciudadanía pueda conocer el trabajo realizado, los avances y los desafíos que aún quedan por delante”.
Autoridades presentes
El Fiscal Regional Vottero agradeció la presencia de los distintos representantes que acompañaron la jornada, destacándose los siguientes: El senador provincial por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig; los diputados provincial, Sofía Masutti y Marcelo González; La intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy, y el secretario de Gobierno, Federico Uberti. El Fiscal Adjunto con asiento en Ceres, Emiliano Odriozola. El director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli.
Además, los coordinadores operativos del Ministerio de Justicia y Seguridad, Eduardo Cosentino y Sebastián Rancaglio. La presidenta comunal de Hersilia, Silvana Romero; y el presidente comunal de Arrufó, Cristian Piumatti. También el jefe de la Policía de Investigaciones – Región V, Javier Cecotti; el subjefe, Elías Antón; el jefe de la Unidad Regional XIII, Alejandro Tognolo; y la subjefa, Marcela Fernández.
Temas desarrollados
Durante la presentación se abordaron los principales indicadores del año, estadísticas delictivas, avances en materia investigativa, coordinación institucional, capacitación, incorporación de tecnología y acciones vinculadas a la prevención y persecución del delito en toda la región.
Un diputado presentó un proyecto de resolución para que el Banco Central revise la gama cromática del billete de dos mil pesos, debido a su similitud visual con el nuevo billete de diez mil. La iniciativa apunta a mejorar la identificación, especialmente para adultos mayores y personas con discapacidad visual.
Con solo 6 de cada 100 sábalos en edad reproductiva, Santa Fe restringe exportaciones a partir de diciembre y prioriza el cuidado del ecosistema que sostiene a comunidades pesqueras y consumidores locales. “La medida no afectará el consumo local ni la exportación de peces de criadero. Buscamos preservar la biodiversidad y garantizar el futuro de la actividad pesquera”, afirmó el ministro de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, Enrique Estévez.
La Ciencia Ciudadana es una forma de hacer ciencia en la que la sociedad participa activamente en las distintas etapas del proceso científico. Cuatro investigadores de la UNL y el CONICET relatan lo significativo de la experiencia en el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
El siniestro se registró en una vivienda de calle San Lorenzo al 1600, solo se produjeron daños materiales.
La apertura de sobres se llevará a cabo el 28 de noviembre, a las 10 hs. en el predio de la Sociedad Rural de San Cristóbal, para el tramo comprendido entre Capivara, Constanza y Virginia.
El secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, cuestionó la decisión judicial que reimplanta el Impuesto sobre parte del sector docente. "El salario no es ganancia", reiteró.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios definió un paro de 72 horas que se llevará adelante entre el miércoles 12 y el viernes 14 de noviembre. "El desfinanciamiento se traduce en menos conocimiento aplicado a los problemas del país".
Un matrimonio, un divorcio, una casa de fin de semana, un día, una noche, un final, un comienzo, el amor y el desamor, los celos, lo que no fue, lo que es, lo que puede ser.
"No puede haber jueces sospechados de corrupción o abuso de poder al frente de causas tan sensibles".