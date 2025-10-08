Michlig confirmó un aporte FANI en la Esc. Nº 3120 de Villa Saralegui para una planta de ósmosis inversa y nueva perforación

La Cámara de Diputados sancionó la ley que limita el uso de los DNU
La ley, que ya venía con media sanción del Senado y que ahora podría sufrir el veto presidencial, cosechó 140 votos a favor, 80 negativas y 17 abstenciones.
La inversión supera los 20 millones de pesos y permitirá garantizar agua segura para toda la comunidad educativa.Actualidad08 de octubre de 2025Carlos Lucero
El senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González, el presidente comunal electo Jorge Piriz y el secretario comunal Mauricio Sandoval, visitaron la E.E.S. Orientada Particular Incorporada Nº 3120 “E.F.A. Villa Saralegui”, donde fueron recibidos por José Armando, director reemplazante, y Jorge Fain, integrante de la cooperadora escolar.
Durante el encuentro, las autoridades anunciaron que el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe efectivizará un aporte de $20.532.300 provenientes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), destinado a la instalación de una planta de ósmosis inversa y una nueva perforación, garantizando así el acceso a agua segura para toda la comunidad educativa.
En la ocasión, el senador Felipe Michlig también entregó dos banderas de flameo, una de la Provincia de Santa Fe y otra de la Nación Argentina, gesto que fue recibido con gran emoción por alumnos y docentes.
El acto contó con la presencia de la comunidad educativa, quienes expresaron su satisfacción por esta importante inversión que permitirá corregir los niveles de arsénico detectados en el agua, resguardando la salud de todos los integrantes de la institución.
Seguidamente, las autoridades recorrieron las instalaciones del establecimiento, escucharon distintas necesidades y se comprometieron a gestionar tres equipos de aire acondicionado: dos de 8.000 frigorías para las aulas y uno de 15.000 frigorías para el comedor escolar.
El senador Michlig destacó la relevancia del aporte y explicó que “este FANI, de más de 20 millones de pesos, permitirá instalar una planta de ósmosis inversa que garantizará agua apta para el consumo humano. Los análisis realizados mostraron un alto contenido de arsénico, y eso afecta silenciosamente la salud con el tiempo. Por eso dimos prioridad a este proyecto, para que en pocos días la escuela pueda contar con agua de la mejor calidad.”
Asimismo, añadió que “Una vez rendido este FANI, podrán gestionar otro fondo similar para avanzar en la restauración y puesta en valor del edificio. Es necesario realizar trabajos de pintura, impermeabilización y reparación de canaletas para que los alumnos y docentes estén más cómodos.”
La ley, que ya venía con media sanción del Senado y que ahora podría sufrir el veto presidencial, cosechó 140 votos a favor, 80 negativas y 17 abstenciones.
La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, días atrás identificó a un hombre de 20 años B. A. D. por el delito de estafa.
Política Obrera va con lista propia de candidatos a diputados, Marilín Gómez encabeza la lista, está radicada en la ciudad de Santa Fe. es trabajadora de la salud y es enfermera. Publicamos una entrevista que nos alcanzó el partido.
La medida de la Anmat de la empresa de inyectables ubicada en Rosario se dio tras detectar incumplimientos graves a las normas de calidad farmacéutica.
Iván Sanchís, docente de la FBCB y becario de Conicet fue distinguido por su trabajo doctoral sobre péptidos innovadores para tratar el Alzheimer. El galardón otorgado por Biomolecules, reconoce la mejor tesis en el área de las moléculas biológicas.
Se produjo un accidente de tránsito en Ruta Provincial N° 23 y Jujuy, donde colisionaron una moto, la cual era conducida por una mujer que falleció. La otra parte resultó ser una camioneta. La Ruta se encuentra cortada en ambas manos y se desvía el tránsito por una calle paralela. Intervine personal de la Comisaría 5°.
“Rosario está refloreciendo, volvió a ser la ciudad que era y eso es hermoso”, dijo el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el intendente Pablo Javkin, sobre el masivo espectáculo por los 300 años de la ciudad.
En el marco de la celebración del Centenario de la Escuela N°6220 "Martín Fierro". El Senador anunció la obra del acceso a la localidad, decida por el Gobernador Maxi Pullaro y la Vicegobernadora Gisela Scaglia.
Personal Policial se encuentra investigando dos hechos delictivos perpetrados en locales comerciales.