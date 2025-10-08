Michlig confirmó un aporte FANI en la Esc. Nº 3120 de Villa Saralegui para una planta de ósmosis inversa y nueva perforación



El senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González, el presidente comunal electo Jorge Piriz y el secretario comunal Mauricio Sandoval, visitaron la E.E.S. Orientada Particular Incorporada Nº 3120 “E.F.A. Villa Saralegui”, donde fueron recibidos por José Armando, director reemplazante, y Jorge Fain, integrante de la cooperadora escolar.

Durante el encuentro, las autoridades anunciaron que el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe efectivizará un aporte de $20.532.300 provenientes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), destinado a la instalación de una planta de ósmosis inversa y una nueva perforación, garantizando así el acceso a agua segura para toda la comunidad educativa.

Entrega de banderas de flameo

En la ocasión, el senador Felipe Michlig también entregó dos banderas de flameo, una de la Provincia de Santa Fe y otra de la Nación Argentina, gesto que fue recibido con gran emoción por alumnos y docentes.

El acto contó con la presencia de la comunidad educativa, quienes expresaron su satisfacción por esta importante inversión que permitirá corregir los niveles de arsénico detectados en el agua, resguardando la salud de todos los integrantes de la institución.

Seguidamente, las autoridades recorrieron las instalaciones del establecimiento, escucharon distintas necesidades y se comprometieron a gestionar tres equipos de aire acondicionado: dos de 8.000 frigorías para las aulas y uno de 15.000 frigorías para el comedor escolar.

Alto contenido de arsénico

El senador Michlig destacó la relevancia del aporte y explicó que “este FANI, de más de 20 millones de pesos, permitirá instalar una planta de ósmosis inversa que garantizará agua apta para el consumo humano. Los análisis realizados mostraron un alto contenido de arsénico, y eso afecta silenciosamente la salud con el tiempo. Por eso dimos prioridad a este proyecto, para que en pocos días la escuela pueda contar con agua de la mejor calidad.”

Asimismo, añadió que “Una vez rendido este FANI, podrán gestionar otro fondo similar para avanzar en la restauración y puesta en valor del edificio. Es necesario realizar trabajos de pintura, impermeabilización y reparación de canaletas para que los alumnos y docentes estén más cómodos.”