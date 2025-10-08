Se inauguró en Ceres la nueva Fiscalía





Al respecto, la primera mandataria de la ciudad expresó: “Es una alegria inmensa poder estar hoy en esta jornada que marca un hecho histórico en materia de investigación y persecución de delitos en nuestra ciudad”

Además, expresó su bienvenida oficial al nuevo Fiscal Adjunto Dr Emiliano Odriozola y agradeció “especialmente a nuestro Gobernador Maximiliano Pullaro por tomar la desicion politica de impulsar el proyecto del Senador felipe Michlig para cubrir cargos vacantes”

Desde el Municipio celebramos este hito porque entendemos que el fortalecimiento de las instituciones judiciales es un pilar esencial para la convivencia democrática y el desarrollo de una sociedad más justa y segura