Se inauguró en Ceres la nueva Fiscalía

Con la presencia de la Fiscal General Dra. Vranicich, el Fiscal Regional Dr. Vottero, la Fiscal Fizore, el Fiscal Adjunto Odriozola, el senador Michlig y el diputado González, la intendente Alejandra Dupouy y autoridades municipales, se llevó a cabo la inauguración de esta nueva Fiscalía

Actualidad08 de octubre de 2025Carlos LuceroCarlos Lucero
Al respecto, la primera mandataria de la ciudad expresó: “Es una alegria inmensa poder estar hoy en esta jornada que marca un hecho histórico en materia de investigación y persecución de delitos en nuestra ciudad”  
Además, expresó su bienvenida oficial al nuevo Fiscal Adjunto Dr Emiliano Odriozola y agradeció “especialmente a nuestro Gobernador Maximiliano Pullaro por tomar la desicion politica de impulsar el proyecto del Senador felipe Michlig para cubrir cargos vacantes”  
Desde el Municipio celebramos este hito porque entendemos que el fortalecimiento de las instituciones judiciales es un pilar esencial para la convivencia democrática y el desarrollo de una sociedad más justa y segura  

