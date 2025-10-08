Se inauguró en Ceres la nueva Fiscalía

La Cámara de Diputados sancionó la ley que limita el uso de los DNU
La ley, que ya venía con media sanción del Senado y que ahora podría sufrir el veto presidencial, cosechó 140 votos a favor, 80 negativas y 17 abstenciones.
Con la presencia de la Fiscal General Dra. Vranicich, el Fiscal Regional Dr. Vottero, la Fiscal Fizore, el Fiscal Adjunto Odriozola, el senador Michlig y el diputado González, la intendente Alejandra Dupouy y autoridades municipales, se llevó a cabo la inauguración de esta nueva FiscalíaActualidad08 de octubre de 2025Carlos Lucero
Al respecto, la primera mandataria de la ciudad expresó: “Es una alegria inmensa poder estar hoy en esta jornada que marca un hecho histórico en materia de investigación y persecución de delitos en nuestra ciudad”
Además, expresó su bienvenida oficial al nuevo Fiscal Adjunto Dr Emiliano Odriozola y agradeció “especialmente a nuestro Gobernador Maximiliano Pullaro por tomar la desicion politica de impulsar el proyecto del Senador felipe Michlig para cubrir cargos vacantes”
Desde el Municipio celebramos este hito porque entendemos que el fortalecimiento de las instituciones judiciales es un pilar esencial para la convivencia democrática y el desarrollo de una sociedad más justa y segura
La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, días atrás identificó a un hombre de 20 años B. A. D. por el delito de estafa.
La inversión supera los 20 millones de pesos y permitirá garantizar agua segura para toda la comunidad educativa.
Política Obrera va con lista propia de candidatos a diputados, Marilín Gómez encabeza la lista, está radicada en la ciudad de Santa Fe. es trabajadora de la salud y es enfermera. Publicamos una entrevista que nos alcanzó el partido.
La medida de la Anmat de la empresa de inyectables ubicada en Rosario se dio tras detectar incumplimientos graves a las normas de calidad farmacéutica.
Iván Sanchís, docente de la FBCB y becario de Conicet fue distinguido por su trabajo doctoral sobre péptidos innovadores para tratar el Alzheimer. El galardón otorgado por Biomolecules, reconoce la mejor tesis en el área de las moléculas biológicas.
“Rosario está refloreciendo, volvió a ser la ciudad que era y eso es hermoso”, dijo el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el intendente Pablo Javkin, sobre el masivo espectáculo por los 300 años de la ciudad.
En el marco de la celebración del Centenario de la Escuela N°6220 "Martín Fierro". El Senador anunció la obra del acceso a la localidad, decida por el Gobernador Maxi Pullaro y la Vicegobernadora Gisela Scaglia.
Personal Policial se encuentra investigando dos hechos delictivos perpetrados en locales comerciales.
