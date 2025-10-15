Mejoras en salud para Arrufó
15 de octubre de 2025
El senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González y una comitiva del ministerio de Salud de la Provincia encabezada por el secretario general Ramiro Dall’Aglio, visitaron el SAMCo de Arrufó, donde fueron recibidos por el director del efector, Dr. Ángel Farías, acompañado por médicas, odontólogas, bioquímica y personal de salud.
En la ocasión también se destacó la presencia del subsecretario Territorial del Centro Norte Leonardo Martínez, el director provincial de Odontología Eduardo Williams, el coordinador de Odontología del Nodo Ceres Cristian Delvino, la directora de Salud del Nodo Ceres Carina Dutto y el presidente comunal Cristian Piumatti, entre otros.
Habilitación Laboratorio del SAMCO
Durante el encuentro se llevó a cabo la habilitación formal del nuevo laboratorio del SAMCo, un espacio que permitirá mejorar significativamente la calidad de los servicios de análisis clínicos y el acceso a diagnósticos más rápidos y precisos para la comunidad.
El senador Michlig destacó que “esta es una obra muy importante para Arrufó y toda la región, fruto del trabajo conjunto entre el gobierno provincial, las autoridades locales y el equipo de salud. Cada avance en infraestructura sanitaria es una mejora directa en la calidad de vida de nuestros vecinos”.
Entrega de elementos de Odontología
Asimismo, en el marco de la visita, se concretó la entrega de un compresor y una turbina odontológica, provistos por la Dirección Provincial de Odontología, a cargo del odontólogo Eduardo Williams, con la presencia del coordinador del Nodo Ceres, Cristian Delvino.
Este nuevo equipamiento permitirá optimizar el funcionamiento del consultorio odontológico, fortaleciendo la atención y las respuestas sanitarias que el SAMCo brinda día a día.
Durante la actividad, se destacó el acompañamiento de la Secretaría de Administración del Ministerio de Salud, encabezada por Guillermo Álvarez y su equipo, y de la Dirección de Bioquímica de la Provincia, a cargo del bioquímico Eduardo Anchar y su colaboradora Viviana Mugna, además del compromiso permanente de la Comisión Ejecutiva del SAMCo de Arrufó, que contribuye activamente al fortalecimiento institucional del efector.
Finalmente, el senador Felipe Michlig reiteró su compromiso de continuar gestionando junto a las autoridades provinciales “para que cada localidad del departamento San Cristóbal cuente con servicios de salud modernos, equipados y con personal profesional que reciba el acompañamiento necesario para su tarea diaria”.
