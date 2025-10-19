Pavimentación de la Ruta Provincial N° 2: El sueño de toda una región del departamento

Firma de convenio del Programa “Tu Club” con Atlético Independiente de San Cristóbal
El acuerdo establece un aporte económico destinado a la compra de elementos deportivos.
Los representantes comunales de La Lucila, Ñanducita y Villa Saralegui hicieron entrega al Ing. Pablo Seghezzo de una nota formal solicitando la realización del estudio técnico para el futuro proyecto de pavimentación de la Ruta Provincial N°2. En el su alocución el Senador Felipe Michlig señaló que se comenzaría a elaborar un proyecto técnico, uno de los primeros pasos que luego culmina con el asfaltado de la importante vía de comunicación.Actualidad19 de octubre de 2025Carlos Lucero
La pavimentación de la Ruta dos que atraviesa a Ñanducita, La Lucila y Saralegui, es una de las deudas de la democracia. Todo el que vive en el este departamental, ha soñado por años con esta vía de comunicaciones transversal por donde transita mucha gente y desde donde se saca una importante parte de la producción de nuestro norte santafesino. Vivir la peripecia de no tener comunicación adecuada es muy penoso. Cuando se asfaltó otra ruta de gran importancia como la 39, los habitantes de la ruta 2 nos decían: " Y nosotros para cuando". Porque es injusto que los pobladores de Ñanducita, La Lucila y Saralegui no tengan asfaltado el acceso a sus pueblos. Además, la gente que vive en los campos de esa zona producen mucho y hay fábricas lácteas. Es además una vía de conexión directa entre San Cristóbal con San Justo. Hoy en el siglo XXI el ripio se interrumpe pasando La Lucila de allí a Saralegui es calzada natural. Por eso, que se comience con un proyecto para el asfaltado es un hecho de justicia y por el cual todos deberíamos trabajar.
Estando por el norte del país, más precisamente en la capital de Santiago del Estero, nos dimos una vuelta por el Patio del Indio Froilán González.
Reunió a jóvenes y estudiantes de nivel secundario y terciario de distintas localidades del departamento San Cristóbal.
Este martes por la tarde se inauguró el acceso pavimentado a Moussy, una obra esperada por los vecinos. El tramo, ubicado sobre la Ruta Provincial 98-S y que conecta con la Ruta Provincial N° 31, demandó una inversión superior a los 2.700 millones de pesos.
El gobernador y la vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe participaron en Avellaneda de la destrucción por incineración de marihuana, cocaína y cigarrillos secuestradas por infracción a la Ley de Estupefacientes y al Código Aduanero.
En un nuevo aniversario de su creación y en un contexto desafiante para las universidades públicas argentinas, la UNL ratifica su compromiso con la educación como herramienta para promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo regional.
En un almuerzo con más de 1.500 referentes de todos los barrios de Rosario, hubo un apoyo cerrado a la lista de diputados nacionales que encabezan la vicegobernadora Gisela Scaglia y Pablo Farías de cara a la elección del 26 de octubre
