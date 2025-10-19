Pavimentación de la Ruta Provincial N° 2: El sueño de toda una región del departamento

La pavimentación de la Ruta dos que atraviesa a Ñanducita, La Lucila y Saralegui, es una de las deudas de la democracia. Todo el que vive en el este departamental, ha soñado por años con esta vía de comunicaciones transversal por donde transita mucha gente y desde donde se saca una importante parte de la producción de nuestro norte santafesino. Vivir la peripecia de no tener comunicación adecuada es muy penoso. Cuando se asfaltó otra ruta de gran importancia como la 39, los habitantes de la ruta 2 nos decían: " Y nosotros para cuando". Porque es injusto que los pobladores de Ñanducita, La Lucila y Saralegui no tengan asfaltado el acceso a sus pueblos. Además, la gente que vive en los campos de esa zona producen mucho y hay fábricas lácteas. Es además una vía de conexión directa entre San Cristóbal con San Justo. Hoy en el siglo XXI el ripio se interrumpe pasando La Lucila de allí a Saralegui es calzada natural. Por eso, que se comience con un proyecto para el asfaltado es un hecho de justicia y por el cual todos deberíamos trabajar.

