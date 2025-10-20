Felipe Michlig encabezó los festejos patronales de La Lucila y anunció más de 33 millones de pesos de aportes gubernamentales

En el marco de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario, la comunidad de La Lucila vivió una jornada colmada de emoción y compromiso. El encuentro contó con la presencia del senador provincial Felipe Michlig y del diputado Marcelo González, quienes fueron recibidos por Rosario Gretter, directora de la Escuela N° 716, en representación de las instituciones locales y el vicepte. Comunal Miguel Barbero (la Pte. Comunal Lidia Nievas, no puedo concurrir por razones de salud).

Durante el acto, el senador Michlig, trasladó el saludo del Gobernador Maximiliano Pullaro y de la Vicegobernadora Gisela Scaglia e hizo entrega de aportes de la Cámara de Senadores y del Programa Ventanilla Única destinados a la escuela y la capilla de la localidad, en el marco de las celebraciones patronales.

Firma de Convenios

Por otra parte, el Senador junto al diputado González y al presidente del Club Atlético Defensores de La Lucila, Daniel García, encabezaron la firma de dos convenios de gran relevancia para el fortalecimiento de la infraestructura deportiva y comunitaria local.

El primero de ellos corresponde al Programa de Apoyo a la Infraestructura de Clubes Santafesinos – Ley N° 14.334, impulsado por el Gobierno Provincial, mediante el cual la institución recibirá un aporte de $17.734.935 para ejecutar el cambio de cielorraso e instalación eléctrica del club.

El segundo acuerdo, celebrado entre la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe y el Club Atlético Defensores de La Lucila, en el marco del Convenio de Colaboración Recíproca para Obras de Infraestructura, Actividades Sociales, Culturales o Deportivas de Uso Comunitario, prevé una inversión de $15.000.000 para el techado completo del edificio, incluyendo la colocación de chapas nuevas, la instalación de poliuretano expandido como aislante, extractores eólicos y la contratación de mano de obra especializada.

Beneficio para toda la comunidad

De esta manera, el club local recibirá un total de $33 millones de pesos, destinados a renovar integralmente su infraestructura edilicia.

En su discurso, el senador Michlig destacó que “esto es un beneficio para toda la comunidad: la escuela, la capilla, las familias que hoy comparten esta fiesta en un espacio que queremos seguir renovando”.

Asimismo, recordó que es autor de la Ley de Infraestructura Deportiva (N° 14.334), que creó un fondo provincial para la inversión en clubes, y subrayó que “de las más de 40 instituciones aprobadas en la primera distribución de fondos, el único club del departamento San Cristóbal que resultó beneficiado fue Defensores de La Lucila, por su excelente trabajo institucional y la regularidad de su documentación”.

Un Gobierno Provincial Presente

El legislador también aprovechó la ocasión para enviar un cálido saludo a la presidenta comunal Lidia Nievas, quien no pudo asistir por motivos de salud. “Queremos desearle una pronta recuperación. Sabemos de su compromiso y del trabajo que realiza todos los días por La Lucila”, expresó.

Finalmente, Michlig hizo referencia a la reciente presentación ante Vialidad Provincial de un pedido de estudio y proyecto para la Ruta Provincial N° 2, junto a los presidentes comunales Lidia Nievas (La Lucila), “Ballito” Barbaglia (Ñanducita) y Jorge Piris (Villa Saralegui). “La idea es avanzar como se hizo con la Ruta 61 y la 39, para conectar San Cristóbal con Ñanducita, La Lucila, María Eugenia, Villa Saralegui, La Petronila y San Justo”, detalló.