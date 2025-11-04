La UNL renueva las autoridades de sus 10 facultades

Fiel a sus principios reformistas, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) transita un proceso electoral de renovación de todas sus autoridades según lo establece su Estatuto y que supone 100 actos electorales en los que la comunidad universitaria del Litoral reafirma su participación democrática y el cogobierno de la casa de altos estudios.

En septiembre y octubre se celebraron los comicios mediante los que la Comunidad de la UNL eligió representantes de los claustros de Nodocentes; Graduados; Estudiantes; y Académico, que se divide en tres subclaustros: Profesores titulares y asociados; Profesores adjuntos; y Docentes auxiliares. Así, se renuevan los nuevos consejos directivos de las 10 facultades de la UNL.

Desde la semana próxima, ya con los consejos directivos de cada una de las unidades académicas conformados, se elegirán decanos o decanas y vicedecanos o vicedecanas.

Cabe destacar que la elección de consejeros por los distintos claustros ante el Consejo Superior y los respectivos consejos directivos se realizan de acuerdo a lo dispuesto en el Título IV del Régimen Político Electoral del Estatuto de la UNL y por las normativas complementarias establecidas en su Anexo.

Cronograma de elección en las facultades

El proceso de elección de decanos y decanas de las 10 unidades académicas de la UNL comenzará esta tarde. Los consejos directivos de cada facultad están convocados a sesionar de acuerdo al siguiente cronograma:

- Martes 4 de noviembre, 19 h, Facultad de Ingeniería Química

- Miércoles 5 de noviembre, 17 h, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas

- Lunes 10 de noviembre, 12 h Facultad de Ciencias Veterinarias

- Lunes 10 de noviembre, 18 h, Facultad de Ciencias Agrarias

- Martes 11 de noviembre, 18 h, Facultad de Humanidades y Ciencias

- Miércoles 12 de noviembre, 17 h, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

- Miércoles 12 de noviembre, 19 h, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

- Jueves 13 de noviembre, 19 h, Facultad de Ciencias Económicas

- Viernes 14 de noviembre, 17 h, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas

- Viernes 14 de noviembre, 19 h, Facultad de Ciencias Médicas

Posteriormente se conformará el Consejo Superior de la UNL y, por supuesto, se convocará la Asamblea Universitaria, órgano máximo del cogobierno de la UNL que tendrá como responsabilidad elegir Rector o Rectora y Vicerrector o Vicerrectora.

Cabe señalar que todas las autoridades asumirán sus mandatos 2026-2030 entre febrero y marzo del próximo año.