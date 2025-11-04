La UNL renueva las autoridades de sus 10 facultades

El DepartamentalMas Secciones - Salud03 de noviembre de 2025
La cantidad de dosis representa el 87% de las que compró la Provincia para vacunar a la población objetivo, definida de acuerdo a criterios sanitarios. Más del 60% de las personas ya completaron el esquema con las dos dosis, y en esta temporada se incorporan a la población objetivo a quienes ahora cumplen 15 años y viven en las áreas priorizadas; y en toda la provincia, a quienes tuvieron la enfermedad durante el último brote.
El DepartamentalActualidad03 de noviembre de 2025
Se desarrolló este sábado en la capital provincial. Durante la jornada también se realizó la 4ª entrega de los Premios Mujeres de la Ruralidad “Lía Encalada”, que reconocen el liderazgo y las transformaciones impulsadas por mujeres en sus comunidades.
El DepartamentalActualidad03 de noviembre de 2025
Es en el marco de la formación docente en áreas estratégicas y el Aprendizaje Basado en Proyectos. La propuesta se implementará en los espacios didácticos y productivos de Huerta y Vivero.
El DepartamentalMas Secciones - Sociedad03 de noviembre de 2025
Hubo música, danza, paseo gastronómico y puestos de emprendedores.