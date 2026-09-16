Argentina ya suma 62 medallas y se mantiene segunda en los Juegos Suramericanos 2026

Argentina continúa con una destacada actuación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Tras completarse la tercera jornada de competencia, la delegación nacional alcanzó las 62 medallas: 22 de oro, 15 de plata y 25 de bronce.

Con esos resultados, el equipo argentino se mantiene en el segundo lugar del medallero general, detrás de Brasil.

Una jornada con diez nuevos oros

El martes 15 de septiembre dejó una importante cosecha para Argentina, que consiguió diez medallas doradas en diferentes escenarios y disciplinas.

Una de ellas llegó en Rafaela de la mano de Mateo Kalejman, ganador de la contrarreloj individual masculina de ciclismo de ruta.

También hubo festejos en Santa Fe con el Stand Up Paddle, mientras que Juan Segundo Rodríguez se quedó con el primer puesto en patinaje artístico libre.

En tiro deportivo, Fernanda Russo y Julián Gutiérrez conquistaron el oro en rifle de aire por equipos mixtos, mientras que Benjamín Gader se impuso en patinaje de velocidad.

Emilia Acosta sumó otro oro para Argentina

La gimnasia artística también aportó nuevas conquistas. La rafaelina Emilia Acosta se quedó con la medalla de oro en salto, mientras que Julieta Lucas tuvo una actuación destacada en barras asimétricas.

De esta manera, Acosta volvió a colocar a Rafaela entre las protagonistas de la competencia internacional que se desarrolla en la provincia.

Récord y oro para Malena Santillán

Uno de los grandes rendimientos de la jornada llegó en la natación. Malena Santillán ganó los 200 metros espalda y estableció un nuevo récord del campeonato, con un registro de 2 minutos, 10 segundos y 99 centésimas.

La natación argentina sumó además otra medalla dorada gracias a Macarena Ceballos, quien se impuso en los 50 metros pecho y continuó ampliando su cosecha personal en los Juegos.

Argentina, fuerte en varias disciplinas

Las primeras jornadas dejaron títulos argentinos en gimnasia artística, patinaje, ciclismo, deportes electrónicos, esgrima, tiro deportivo, Stand Up Paddle y natación.

Esta última disciplina aparece como una de las principales fuentes de medallas para la delegación, con triunfos en pruebas individuales y por equipos.

Con 22 oros y 62 preseas en total, Argentina afronta las próximas jornadas con el objetivo de seguir sumando resultados y sostener su posición entre las delegaciones más destacadas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.