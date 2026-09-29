Comienza la capacitación a voluntarios ante el fenómeno El Niño

Continúan las acciones de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en el marco de la estrategia integral para articular sus capacidades operativas y académicas ante la emergencia hídrica prevista por el fenómeno climático de El Niño.

Luego del cierre de la convocatoria del Programa de Voluntariado de la UNL y las reuniones realizadas con los equipos técnicos de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe se da inicio a las instancias de capacitación previstas en cada una de las áreas para poder coordinar y abordar de manera integral el plan de trabajo ante la emergencia hídrica.

Son más de 250 personas de la comunidad universitaria que se han sumado a la convocatoria para participar de las diferentes acciones y equipos de trabajo tendientes a responder a las demandas socioambientales de la ciudad y acompañar a las comunidades que resulten afectadas.

Desde la UNL, la propuesta es coordinada desde la Secretaría de Extensión Universitaria junto con el Consejo Asesor que cuenta con representación de todas las unidades académicas, centros universitarios, escuelas y la Federación Universitaria del Litoral (FUL) en un trabajo articulado con la Dirección de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Santa Fe.

El objetivo es conformar una red de voluntarios capacitados en los diferentes temas para colaborar, de manera organizada con las autoridades competentes en la realización de acciones de prevención, asistencia y acompañamiento de personas y familias, en el marco de la emergencia hídrica.



Cronograma

El ciclo dará inicio esta semana, con dos instancias. Como propuesta introductoria para todas la personas inscriptas e interesadas en el tema se realizará el viernes 2 de octubre a las 14, en el salón de actos FHUC-FADU un primer encuentro donde se darán a conocer los detalles de la participación en el Programa de Voluntariado UNL a cargo de Lucrecia Wilson, secretaría de Extensión Universitaria junto con las presentación de Gabriela Müller (FICH-UNL) sobre “El Niño: entender el fenómeno para anticipar sus impactos” y el "Plan de contingencia para la ciudad" a cargo de Luis Mariano Cabal, director de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Santa Fe .

Además, el área de salud integral convoca a sus voluntarios a un espacio para trabajar sobre Prevención de dengue y leptospirosis con el objetivo de identificar escenarios de exposición al dengue y la leptospirosis, promover medidas preventivas y reconocer manifestaciones de alarma y orientar la consulta oportuna. Será el martes 29 de septiembre a las 12, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Médicas con la participación de Méd. Gimena Traba (FCM), Méd. Virginia Insaurralde y la Lic. Tiziana Spada de la Dirección de Promoción de Salud de la Municipalidad de Santa Fe y la Lic. Andrea Previtali (FHUC) y el Lic. Cristian Avalos (CONICET-FHUC).

El ciclo continuará con instancias específicas por grupos, sobre temas vinculados con promoción de la salud, ambiente, derechos humanos y educación.