Martes 13: por qué se considera un día de mala suerte y qué dice la tradición

El martes 13 es una fecha tradicionalmente asociada con la mala suerte, está rodeada de supersticiones y creencias populares que se transmitieron de generación en generación.

En Argentina y otros países de habla hispana, el día está vinculado con el conocido refrán “En martes 13, ni te cases ni te embarques”, una advertencia que aconseja evitar decisiones importantes, viajes y compromisos durante esta jornada.

Aunque no existe evidencia científica que relacione este día con una mayor cantidad de acontecimientos desafortunados, la creencia se mantuvo a lo largo de generaciones y continúa presente en las conversaciones cotidianas, las costumbres familiares y las cábalas.

La superstición combina interpretaciones religiosas, referencias mitológicas y tradiciones culturales que, con el paso del tiempo, contribuyeron a construir la reputación negativa tanto del número 13 como del día martes.

Por qué el martes 13 se relaciona con la mala suerte

Una de las explicaciones más difundidas está vinculada con la mitología romana. El martes recibe su nombre de Marte, dios de la guerra, asociado con los conflictos, la violencia y la destrucción.

Por su parte, el número 13 adquirió connotaciones negativas en distintas tradiciones. En el cristianismo, suele relacionarse con la Última Cena, en la que participaron Jesús y sus doce apóstoles, antes de la crucifixión.

La combinación de ambos elementos habría contribuido a consolidar la superstición, aunque no existe un único origen histórico comprobado que explique por qué se considera desafortunado específicamente el martes 13.

Qué significa “ni te cases ni te embarques”

El conocido refrán popular aconseja evitar decisiones importantes durante esta fecha, especialmente contraer matrimonio o iniciar un viaje.

En sus interpretaciones más amplias, la advertencia también se extendió a mudanzas, firmas de contratos, negocios y proyectos personales.

Sin embargo, estas recomendaciones forman parte de las creencias populares y no tienen fundamentos científicos que permitan afirmar que las decisiones tomadas un martes 13 estén destinadas al fracaso.

Otras creencias históricas

Para entender por qué esta fecha se asocia con la mala suerte, hay que remontarse a la tradición cristiana. El 13 se vincula con la Última Cena: Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús, era el decimotercer comensal. Con el paso del tiempo, esta asociación reforzó la idea de que el número atraía desgracias, al punto de que muchas personas evitaban reuniones de trece integrantes.

A esto se suma el martes, día que en la cultura grecorromana estaba regido por Marte, el dios de la guerra, relacionado con el conflicto y la violencia. Según indica Rutenberg, se creía que el planeta rojo gobernaba este día, lo que terminó de consolidar la mala reputación del martes 13 en el imaginario popular.

También existen otras referencias simbólicas relacionadas con el número 13. En el tarot, por ejemplo, la carta número XIII representa la Muerte, aunque no necesariamente anuncia una desgracia, ya que también puede interpretarse como una transformación o el cierre de una etapa.

Las cábalas y costumbres del martes 13

Entre las supersticiones más difundidas aparecen las recomendaciones de evitar ciertas actividades durante esta fecha. Algunas personas prefieren no organizar casamientos, iniciar viajes, mudarse, comenzar negocios o firmar documentos importantes.

Otras recurren a cábalas y amuletos, como llevar objetos considerados de buena suerte o evitar determinadas situaciones que tradicionalmente se relacionan con malos augurios.

En Argentina, el número 13 también tiene una particularidad dentro de la tradicional tabla de los sueños utilizada en los juegos de azar, donde representa “la yeta”, expresión popular asociada con la mala suerte.