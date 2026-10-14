En San Guillermo se entregaron aportes de Fortalecimiento Institucional y para la concreción de eventos tradicionales

El senador Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González y la intendente de San Guillermo Romina López, encabezaron en San Guillermo una nueva entrega de aportes a instituciones de la ciudad, durante un encuentro desarrollado en la sala de reuniones de la municipalidad.
Actualidad14 de octubre de 2026El DepartamentalEl Departamental

En la oportunidad se concretaron aportes del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, destinados a acompañar distintas actividades, obras y necesidades de instituciones de la comunidad.

Aportes legislativos para instituciones (PFI)

Los recursos fueron destinados a la Municipalidad de San Guillermo, para la compra de un aire acondicionado para la Biblioteca del Anexo Pueblo Viejo; al Centro de Jubilados y Pensionados de San Guillermo, en el marco de las refacciones por su 50° aniversario; al Centro Comercial, Industrial y Agropecuario (CCIA), para la realización de la ExpoFeria; y a la Cooperativa de Provisión, Producción y Comercialización de Apicultores del Noroeste Santafesino Ltda., para la compra de cámaras de seguridad.

Aportes de gobierno para eventos tradicionales

También se concretaron aportes por un total de $10.000.000 a través del Programa del Gobierno Provincial Ventanilla Única, destinados a distintas actividades e instituciones de San Guillermo.

Entre ellos, se encuentra un aporte para la ExpoFeria de San Guillermo, organizada por el Centro Comercial, Industrial y Agropecuario (CCIA), que fue recibido por la presidenta de la entidad, Mariana Riberi.

Asimismo, la Asociación Civil Clásicos y Antiguos recibió dos aportes, correspondientes a distintas actividades de la institución.

Durante el encuentro, Michlig destacó especialmente la celeridad con la que se concretaron los recursos de Ventanilla Única, señalando que a poco tiempo de la realización de la ExpoFeria ya se encuentra disponible el aporte comprometido.

Autorizan a reutilizar $75 millones para créditos a pequeños y medianos productores

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la entrega de la Resolución N.º 1237/2026 del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe, fechada el 13 de octubre de 2026, mediante la cual se autoriza a la Asociación para el Desarrollo Regional de San Guillermo y Zona a reutilizar fondos por un total de $75.000.000, correspondientes a recursos otorgados anteriormente.

La resolución establece que estos fondos serán destinados al otorgamiento de créditos para pequeños y medianos productores de las cadenas de valor de industria láctea, agroinsumos, sector ganadero, porcino, avícola, apicultura, turismo, metalmecánica, muebles y reconversión energética.

Los créditos podrán alcanzar hasta 15 salarios mínimos, vitales y móviles, con un plazo de devolución de 36 meses y una tasa de interés equivalente al 50% de la Tasa Nominal Anual vencida del Banco Nación al momento de la liquidación.

Trabajo articulado

Durante la actividad, la intendente Romina López agradeció la presencia de Michlig y González y destacó el trabajo articulado entre el municipio, las instituciones, los legisladores y el Gobierno provincial.

Asimismo, valoró la gestión de dos pensiones sociales para vecinos de la ciudad, destacando que el trabajo conjunto permitió agilizar trámites que anteriormente podían extenderse durante largos períodos.

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