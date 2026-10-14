En San Guillermo se entregaron aportes de Fortalecimiento Institucional y para la concreción de eventos tradicionales

En la oportunidad se concretaron aportes del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, destinados a acompañar distintas actividades, obras y necesidades de instituciones de la comunidad.

Aportes legislativos para instituciones (PFI)

Los recursos fueron destinados a la Municipalidad de San Guillermo, para la compra de un aire acondicionado para la Biblioteca del Anexo Pueblo Viejo; al Centro de Jubilados y Pensionados de San Guillermo, en el marco de las refacciones por su 50° aniversario; al Centro Comercial, Industrial y Agropecuario (CCIA), para la realización de la ExpoFeria; y a la Cooperativa de Provisión, Producción y Comercialización de Apicultores del Noroeste Santafesino Ltda., para la compra de cámaras de seguridad.

Aportes de gobierno para eventos tradicionales

También se concretaron aportes por un total de $10.000.000 a través del Programa del Gobierno Provincial Ventanilla Única, destinados a distintas actividades e instituciones de San Guillermo.

Entre ellos, se encuentra un aporte para la ExpoFeria de San Guillermo, organizada por el Centro Comercial, Industrial y Agropecuario (CCIA), que fue recibido por la presidenta de la entidad, Mariana Riberi.

Asimismo, la Asociación Civil Clásicos y Antiguos recibió dos aportes, correspondientes a distintas actividades de la institución.

Durante el encuentro, Michlig destacó especialmente la celeridad con la que se concretaron los recursos de Ventanilla Única, señalando que a poco tiempo de la realización de la ExpoFeria ya se encuentra disponible el aporte comprometido.

Autorizan a reutilizar $75 millones para créditos a pequeños y medianos productores

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la entrega de la Resolución N.º 1237/2026 del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe, fechada el 13 de octubre de 2026, mediante la cual se autoriza a la Asociación para el Desarrollo Regional de San Guillermo y Zona a reutilizar fondos por un total de $75.000.000, correspondientes a recursos otorgados anteriormente.

La resolución establece que estos fondos serán destinados al otorgamiento de créditos para pequeños y medianos productores de las cadenas de valor de industria láctea, agroinsumos, sector ganadero, porcino, avícola, apicultura, turismo, metalmecánica, muebles y reconversión energética.

Los créditos podrán alcanzar hasta 15 salarios mínimos, vitales y móviles, con un plazo de devolución de 36 meses y una tasa de interés equivalente al 50% de la Tasa Nominal Anual vencida del Banco Nación al momento de la liquidación.

Trabajo articulado

Durante la actividad, la intendente Romina López agradeció la presencia de Michlig y González y destacó el trabajo articulado entre el municipio, las instituciones, los legisladores y el Gobierno provincial.

Asimismo, valoró la gestión de dos pensiones sociales para vecinos de la ciudad, destacando que el trabajo conjunto permitió agilizar trámites que anteriormente podían extenderse durante largos períodos.