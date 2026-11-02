Tras el bicampeonato, Santa Fe va por un nuevo desafío en los Juegos Nacionales 2026

El pasado domingo, el gobernador Maximiliano Pullaro despidió a la delegación santafesina que partió hacia Mar del Plata, donde participará de los Juegos Nacionales Evita 2026, que se desarrollarán del 2 al 7 de noviembre. El contingente partió desde el estadio Invencible Rosario y está integrado por 400 personas, entre deportistas, entrenadores, integrantes del cuerpo médico y staff, que representarán a la provincia en una competencia que reunirá a jóvenes de todo el país.

La delegación representará a Santa Fe en 37 disciplinas del deporte convencional y adaptado, con participantes de 17 departamentos santafesinos.

Los deportistas que integran el contingente obtuvieron su clasificación a través de las instancias deportivas de Santa Fe en Movimiento, el programa provincial que impulsa el Gobierno de la provincia para promover la actividad física, la participación y el desarrollo deportivo de niñas, niños y jóvenes en todo el territorio.

Santa Fe llega a esta nueva edición con un antecedente destacado: en 2025 se consagró bicampeona de los Juegos Nacionales Evita, un logro que refleja el trabajo de los deportistas, entrenadores, clubes, instituciones y federaciones que impulsan el desarrollo deportivo en todo el territorio.

Los Juegos Nacionales Evita constituyen uno de los principales espacios de encuentro y competencia del deporte argentino, donde miles de jóvenes de distintas provincias comparten experiencias, construyen vínculos y tienen la oportunidad de demostrar su talento en diferentes disciplinas.