Juegos Suramericanos: cómo serán los controles y accesos para la gran final por el oro de fútbol

El vocero de los Juegos Suramericanos en Rosario, Federico Angelini, brindó información sobre los accesos y controles previstos para la final por la medalla de oro de fútbol masculino entre Argentina y Paraguay. El encuentro se disputará este viernes, a las 15, en el estadio de Newell’s Old Boys, ante una convocatoria multitudinaria.

Angelini informó que las puertas del Coloso abrirán a las 12.30. “Hay 12.000 entradas vendidas. Las personas que tengan entrada comprada ingresarán por la puerta número 1, hacia la platea Maxi Rodríguez, y ocuparán los sectores inferior y superior”, detalló.

En tanto, quienes cuenten con el código QR de los Fan Fest -correspondiente a la entrada gratuita- ingresarán por las tribunas Lionel Messi y Diego Maradona, ubicadas en las dos cabeceras del estadio. La parcialidad paraguaya accederá a la platea Tata Martino, sector que también estará destinado a invitados especiales y periodistas.

El vocero también realizó un balance del operativo de seguridad desplegado durante los Juegos. “No tuvimos casi incidentes. Es un evento deportivo al que concurrieron alrededor de 1.800.000 personas. Hubo situaciones mínimas, pero, por tratarse de una final, pedimos que todos vengan a alentar. Si quieren traer una camiseta, que sea de la selección argentina”, señaló.