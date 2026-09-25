Juegos Suramericanos: cómo serán los controles y accesos para la gran final por el oro de fútbol
Además, recomendó no ingresar con elementos contundentes, como botellas o equipos de mate. “Es una medida que se adopta habitualmente en los partidos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino”, explicó.
Angelini recordó, por último, que este sábado se realizará el cierre de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. “Será una jornada impresionante. Desde las 10, en el Fan Fest del Parque Independencia, habrá shows musicales y espectáculos para toda la familia. A partir de las 19, se presentarán La Vanidosa, Amapola y la Fiesta Bresh, una propuesta muy divertida para disfrutar en familia”, anticipó.
El cierre formal tendrá lugar en la ciudad de Santa Fe, con la presencia de las delegaciones y autoridades, además de una programación artística especial.