Juegos Suramericanos: cómo serán los controles y accesos para la gran final por el oro de fútbol

La Selección Argentina Sub-19 jugará este viernes, a las 15, la final de fútbol masculino de los Juegos Suramericanos ante Paraguay en el estadio de Newell’s Old Boys. Las puertas abrirán a las 12.30 y se esperan miles de asistentes.
Deportes25 de septiembre de 2026El DepartamentalEl Departamental
El vocero de los Juegos Suramericanos en Rosario, Federico Angelini, brindó información sobre los accesos y controles previstos para la final por la medalla de oro de fútbol masculino entre Argentina y Paraguay. El encuentro se disputará este viernes, a las 15, en el estadio de Newell’s Old Boys, ante una convocatoria multitudinaria.
Angelini informó que las puertas del Coloso abrirán a las 12.30. “Hay 12.000 entradas vendidas. Las personas que tengan entrada comprada ingresarán por la puerta número 1, hacia la platea Maxi Rodríguez, y ocuparán los sectores inferior y superior”, detalló.
En tanto, quienes cuenten con el código QR de los Fan Fest -correspondiente a la entrada gratuita- ingresarán por las tribunas Lionel Messi y Diego Maradona, ubicadas en las dos cabeceras del estadio. La parcialidad paraguaya accederá a la platea Tata Martino, sector que también estará destinado a invitados especiales y periodistas.
El vocero también realizó un balance del operativo de seguridad desplegado durante los Juegos. “No tuvimos casi incidentes. Es un evento deportivo al que concurrieron alrededor de 1.800.000 personas. Hubo situaciones mínimas, pero, por tratarse de una final, pedimos que todos vengan a alentar. Si quieren traer una camiseta, que sea de la selección argentina”, señaló.

Además, recomendó no ingresar con elementos contundentes, como botellas o equipos de mate. “Es una medida que se adopta habitualmente en los partidos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino”, explicó.

Angelini recordó, por último, que este sábado se realizará el cierre de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. “Será una jornada impresionante. Desde las 10, en el Fan Fest del Parque Independencia, habrá shows musicales y espectáculos para toda la familia. A partir de las 19, se presentarán La Vanidosa, Amapola y la Fiesta Bresh, una propuesta muy divertida para disfrutar en familia”, anticipó.

El cierre formal tendrá lugar en la ciudad de Santa Fe, con la presencia de las delegaciones y autoridades, además de una programación artística especial.

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