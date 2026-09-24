Argentina le ganó a Perú y competirá por la medalla dorada mañana en los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina Sub 19 derrotó 1-0 a Perú en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario y avanzó a la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde disputará la medalla de oro el próximo viernes a las 15.

El conjunto dirigido por Diego Placente resolvió un desarrollo favorable mediante una anotación agónica de Santiago Espíndola sobre el cierre del partido.

La resolución del encuentro aconteció a los 44 minutos del segundo tiempo; tras un saque lateral largo y un despeje defectuoso de la zaga rival, el mediocampista de River capturó el rebote en el área y ejecutó un remate potente que venció la resistencia del guardameta peruano.

Con este resultado, la representación argentina aseguró su presencia en la definición por el título suramericano en territorio rosarino, tras acceder previamente a las semifinales mediante un empate 1-1 ante Venezuela en la fase de grupos. Perú, por su parte, disputará el encuentro por la medalla de bronce.