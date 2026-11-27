El gobernador Maximiliano Pullaro entregó este jueves Becas al Mérito Deportivo, una iniciativa destinada a reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros de atletas que representan a la provincia en distintas disciplinas. En la actividad, llevada a cabo en el Estadio Invencible de Santa Fe, recibieron el reconocimiento 140 deportistas de 27 localidades, pertenecientes a los departamentos La Capital, Castellanos, General Obligado, Las Colonias, San Cristóbal, San Justo, San Jerónimo y San Martín.

Las Becas al Mérito Deportivo constituyen una herramienta de estímulo y acompañamiento para los atletas, y forman parte de las políticas provinciales destinadas a fortalecer el deporte, promover el desarrollo de talentos y generar mayores oportunidades en todo el territorio santafesino. En ese marco, ya se realizó la entrega de becas a 272 deportistas de la zona sur de la provincia, y con esta nueva instancia se alcanza a un total de 412 atletas reconocidos. Los aportes totalizan una inversión de 546 millones de pesos, incrementando el monto realizado el año anterior.

Durante la actividad, Pullaro resaltó la importancia de acompañar a los deportistas con estas becas porque representan lo mejor de los valores que tiene la sociedad. “La sociedad se construye con estos valores: el esfuerzo, la disciplina, el trabajo, superarse uno mismo y trabajar en equipo. Eso nos hace grandes e invencibles a los santafesinos”, dijo el mandatario.

En ese marco, el gobernador manifestó el orgullo del Gobierno Provincial por los Juegos Suramericanos porque Santa Fe demostró que estaba a la altura de las circunstancias. “Estadios como éste se construyeron en las tres ciudades sedes y mucha infraestructura más, así como también la organización, que nos dejó en un lugar distinto. Unos meses después triunfamos por tercer año consecutivo en los Juegos Evita”.

Por último, Pullaro enalteció el trabajo de las familias, comisiones, clubes, asociaciones y ligas que “hacen que el deporte santafesino hoy esté en lo más alto en la República Argentina. Por eso aportamos a que los atletas puedan todos los días entrenar mejor, capacitarse más y demostrar que a través de los valores del deporte se construye una mejor sociedad”.

Un discurso hecho realidad

Por su parte, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, comenzó saludando a los presentes: “Hay familias, hay representantes de clubes, de federaciones, entrenadores y los protagonistas, nuestros deportistas santafesinos que nos representan y muy bien, no solamente por sus méritos que es lo que queremos reconocer, sino por su calidad de personas, porque además incentivan a muchos jóvenes a practicar deportes”.

“Acá hay una definición política de acompañarlos. No es un discurso, son hechos, hoy lo estamos demostrando”, subrayó la ministra.

Asimismo, la subsecretaria de Deportes Federado, Silvina Rodríguez Mesón agradeció la presencia de “los verdaderos protagonistas que son los deportistas”, y celebró “no solo la entrega de estas becas sino también vernos cara a cara, poder reconocer a cada uno de ustedes que son ejemplo para muchos otros y que derraman valores como responsabilidad, disciplina, colaboración que son valores que hoy necesitamos para cambiar esta sociedad”.

Por otro lado, el diputado provincial Joaquín Blanco destacó el trabajo de la Secretaría de Deportes para mantener vivo el legado de los Juegos Suramericanos. “Lo que hace la Provincia en materia de deportes es único a nivel nacional y hay que cuidarlo muchísimo. En Santa Fe, el deportista no es figura únicamente cuando hay un evento o tienen un éxito, sino que se lo acompaña en el día a día”, afirmó.

Presentes

Acompañaron también al gobernador, el intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti; el vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social y Lotería de Santa Fe, Daniel Di lena; el presidente del Consejo, Sergio Basile, concejales, autoridades provinciales, municipales, comunales, deportistas, entrenadores, dirigentes que integran el Consejo Provincial del Deporte.