Comunicado de la mesa de las carnes

Toda la cadena está garantizando el normal abastecimiento de carne, la faena en el

mes de marzo fue de 55.000 animales/día lo que demuestra el mismo ritmo de faena y

producción que épocas de normalidad. A pesar de las lluvias generalizadas y la

incertidumbre que produjo la cuarentena por el COVID 19, No obstante esta situación

extraordinaria se pudo abastecer una sobredemanda y hoy podemos decir que la

oferta supera a la demanda. No ha habido aumentos sustanciales como se dice a

nuestro entender maliciosamente, por aquellos oportunistas que lo único que buscan

es un provecho económico momentáneo en detrimento de toda la población. El

compromiso de los trabajadores de la carne, aun asumiendo un riesgo sanitario ha

sido ejemplar. Informar, que los mercados de exportación como UE, Israel, están

prácticamente paralizados. La exportación a China si bien puede verse una

reactivación a corto plazo, todavía es un interrogante más que una realidad.

El compromiso de abastecimiento normal se ve amenazado por un viejo conflicto con

las curtiembres que hoy no están retirando los cueros. Dicha situación ya denunciada

al Gobierno Nacional, hace imperioso que el mismo, abra la exportación irrestricta de

cueros frescos y salados. Las empresas frigoríficas deben hacer esfuerzos

incomprensibles, como llevar cueros al CEAMSE, a su costo, o sea pagar fletes para

tirarlos a la basura. Este hecho tan irracional, atenta directamente en el precio de la

carne al consumidor, atenta contra los puestos de trabajo de los empleados de los

frigoríficos pues algunos ya han tendido que parar la operatoria de faena por el

problema de los cueros. Argentina ha tenido históricamente un régimen de protección

a esta industria que solo ha servido para la cartelización de la misma vedando la

exportación de cueros frescos y salados. Hoy este régimen actúa en contra de la

cadena, del empleo y por sobre todas las cosas aumenta el precio de la carne en el

mostrador.

La industria Frigorífica, sus trabajadores necesitan urgentemente un protocolo

sanitario, que en caso de un contagio, permita darle seguridad sanitaria a los mismos y

permitir el trabajo en las plantas preservando la fuente laboral.

La cadena de la carne, toda, congregada en la Mesa de Carnes, reitera su

compromiso con la sociedad de garantizar el normal abastecimiento, sin generar

aumento de precios, mientras dure la Emergencia Sanitaría y reitera el compromiso de

todos de preservar la fuente laboral en cada uno de sus eslabones, solo necesita

corregir estas situaciones que ponen en riesgo tanto a la operatoria como a los

trabajadores.