Los rubros autorizados deberán seguir un protocolo obligatorio de higiene y seguridad

"A la empresa que no lo cumpla, le vamos a cortar la luz", aseguró el gobernador, Omar Perotti. La provincia prevé seguimientos sanitarios a empleados.

A partir de este lunes 13 de abril todas las empresas, negocios y actividades que quedaron exceptuadas de la restricción impuesta por la cuarentena deberán presentar con carácter obligatorio su protocolo de coronavirus, junto a una declaración jurada para resguardar la salud de sus empleados donde manifiesten que no tienen síntomas de Covid-19. Quienes no formalicen este formulario ante el Ministerio de Trabajo de la provincia serán sancionados, sus locales clausurados y sometidos a una denuncia penal.

Es más, el gobernador Omar Perotti fue enfático anoche. "Si alguien habilitó su establecimiento sin haber presentado la declaración jurada, le vamos a cortar la luz", advirtió.

Tras la extensión del aislamiento social y obligatorio que definió el presidente Alberto Fernández hasta el 26 de abril, Santa Fe emitió una resolución en la que exige con carácter obligatorio una serie de requisitos para que las actividades exceptuadas de la norma nacional funcionen a partir de hoy con un visado previo por parte de Trabajo de Santa Fe.

En su articulado, la resolución establece que "los empleadores deben adoptar, implementar y publicitar en lugar visible del establecimiento un protocolo de Seguridad e Higiene", junto a un registro de capacitación de sus empleados, la entrega de elementos de protección personal y un protocolo de traslado de los trabajadores, "que minimice el uso del transporte público", y promover el teletrabajo. Cada empleado, a su vez, deberá presentar una declaración jurada donde se afirma que no ha presentado fiebre o síntomas compatibles con coronavirus al igual que su familia.

Toda esta documentación será imprescindible para estar en regla ante el gobierno santafesino y deberá ser enviada vía mail al correo: [email protected] Para hacer cumplir estos requisitos la provincia faculta a municipios y comunas para que funcionen como órgano de contralor.

"Quien no tenga el protocolo formalizado no podrá funcionar. Ahora es obligatorio, ya no es más un consejo. Vamos a fiscalizar con los 365 municipios y comunas de la provincia", afirmó a LaCapital el ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, y recordó que este requerimiento será válido para la producción alimenticia, transporte de granos, supermercados, lavanderías, ferreterías, gastronomía con delivery, bancos, carnicerías, verdulerías, maquinaria agrícola, y todos los rubros exceptuados por los sucesivos decretos presidenciales desde el 20 de marzo a la fecha.

"El no cumplimiento del protocolo Covid no sólo configura una falta administrativa, sino un delito penal contra la salud pública. Llegado el caso se los denunciará penalmente y se los clausurará", advirtió Sukerman.

El ministro señaló que desde hace unas semanas se vienen haciendo inspecciones en salud e higiene laboral y se han mejorado las condiciones. "Estos protocolos han sido bienvenidos por los gremios y las cámaras empresariales", puntualizó.

El ministro recordó que la incorporación de librerías y locales de insumos informáticos, junto a repuestos de automotores se harán sin atención al público y a través de comercio electrónico.

En igual sentido se pronunció el intendente, Pablo Javkin, e indicó que se trabajará "en conjunto con la aplicación de protocolos, al igual que lo que estamos haciendo en materia de control de precios". La secretaria de Control y Convivencia municipal, Carolina Labayrú, adelantó ayer que ya se dispuso de una acción coordinada. "Nos dividimos en grupos mezclados con funcionarios del área técnica de la Secretaría de Control y agentes de Fiscalización del Ministerio de Trabajo", detalló.

En esta etapa del aislamiento social donde los gobernantes están abocados a "gestionar la cuarentena", dos actividades que están vinculadas a la salud y la atención de urgencias están bajo análisis: los consultorios odontológicos y las ópticas. Sobre ellas se están proyectando opciones que no rompan el distanciamiento.