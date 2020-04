El papel de diario no transmite el coronavirus

Los infectólogos remarcaron que el papel impreso no contagia el Covid-19 dado que la transmisión principal es por vía aérea. “Se puede leer sin mayor problema”, señaló el médico Eduardo López.

El avance del coronavirus causó un extremo cuidado en los hábitos de los ciudadanos argentinos. Ante la obligatoriedad de permanecer en la casa por la cuarentena impuesta por el gobierno nacional, las personas intentan evitar las salidas y se toman el tiempo necesario para desinfectar gran parte de los productos que ingresan al domicilio. En ese sentido, muchos amantes del diario papel se preguntan si éste transmitía la enfermedad, hecho que los infectólogos descartaron rotundamente.





Eduardo López en el edificio de Clarín.

"El mecanismo de transmisión principal del coronavirus es por vía aérea, básicamente a través de la tos, el estornudo o al hablar con personas infectadas que eliminan el virus a una persona suceptible", comentó el médico Eduardo López (MN 37.586) a Clarín.



Además, remarcó: "La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que el papel impreso como diarios, propagandas y demás no contagian y no transmiten el virus". Y añadió: "En lo que respecta al papel de diario es categórico y se dice que no hay riesgo de que se contamine por largo tiempo y que contagie a las personas".



En consecuencia, López, quien es uno de los ocho especialistas que integran el equipo de consulta del presidente Alberto Fernández, aseveró: "La actual recomendación es que el diario se puede leer sin mayor problema".



Más allá de una nula posibilidad de infestación desde la OMS recomiendan el lavado de manos posteriormente a la lectura del periódico y evitar tocarse la cara mientras se lee.