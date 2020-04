San Cristóbal: el paciente diagnosticado con dengue fue dado de alta

El caso sospechoso de Dengue fue dado de alta con seguimiento clínico epidemiológico. Resultado de la toma de muestra: pendiente.

Recordamos a la población general la importancia de realizar las siguientes acciones preventivas en cada uno de sus domicilios para evitar nuevos casos de Dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos:

• No acumular basura.

• Tirar latas, botella, neumáticos y todo recipiente inservible.

• Tapar tanques y depósitos, herméticamente.

• Colocar boca abajo baldes, palanganas y todo recipiente útil.

• Cambiar el agua de bebederos de animales y floreros.

• Eliminar el agua de porta-macetas y platos.

• Mantener patios y jardines ordenados y desmalezados.

No hay casos confirmados de Covid-19 en la ciudad. Quedarnos en casa, salir solo para lo indispensable con tapabocas casero, lavarnos las manos y respetar el distanciamiento social, son medidas útiles que demostraron ser efectivas para contener esta pandemia en los países donde se cumplieron. Seamos responsables, colaboremos con las autoridades. Seguimos en cuarentena preventiva obligatoria decretada por el gobierno nacional.

De no cumplirse, se está incurriendo en un delito grave que expone a toda la población.

Estamos trabajando para aumentar la capacidad operativa de la institución.