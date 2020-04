Nación confirmó que en Rafaela hay "transmisión comunitaria" del COVID-19

Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, se considera que hay transmisión comunitaria desde «el momento en el que ya no es factible relacionar los casos confirmados de personas contagiadas a partir de un caso conocido y a lo largo de una cadena de transmisión».

Es decir que hay transmisión comunitaria cuando el virus circula (o comienza a hacerlo) libremente en la sociedad, sin que sea posible identificar cuándo, cómo y a partir de qué las personas están transmitiendo el virus y contagiándose entre sí.

Las otras definiciones de la OMS determinan que un caso puede ser también con esta caracterización:

Importado, definido por el hecho de que la persona se infectó fuera del país y luego entró al mismo;

De transmisión local, cuando es factible identificar al transmisor en un área determinada dentro del territorio definido. En el informe del Ministerio se utiliza la categoría «transmisión local en conglomerados», lo cual implica que una tercera persona se contagió a partir de un caso importado sin ser familiar o conviviente, o a través de una persona que estuvo en contacto estrecho con ese caso índice. Todo de un modo indirecto. Puede ser, por ejemplo, un taxista que llevó al viajero infectado desde el aeropuerto, o un recepcionista de una clínica.

Rafaela, Rosario y Santa Fe

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien participó del reporte junto a Costa, recalcó que «el momento de redoblar los esfuerzos es ahora» para que se pueda «achatar la curva» de contagios por Coronavirus, durante el reporte matutino donde se mantuvo la cifra de anoche de 132 personas fallecidas y 2.839 casos desde el inicio de la pandemia en la Argentina.

En relación a los 2839 casos, Costa explicó que la cifra implica «una tasa de incidencia de 6,8 casos cada 100.000 habitantes» con una edad promedio «que se mantiene» en 44 años en los afectados.

En tanto, Vizzotti añadió que «la media de los fallecidos es de 72 años, con el concepto de que la infección es en las personas mas jóvenes y la mortalidad en personas mayores de 60 años y con morbilidades» afectando «predominantemente, en un 71%, a los varones».

El funcionario nacional del Ministerio de Salud detalló que de los 2.839 casos confirmados en Argentina, el 30% son importados con antecedentes de viaje al exterior, el 42% son contactos estrechos de casos confirmados de Covid-19 y un 17% es por circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Costa y Vizzotti dijeron que la transmisión comunitaria se da «en la región metropolitana de Buenos Aires, en Chaco y Ushuaia (Tierra del Fuego), en Santa Fe capital y Rosario y Rafaela, y en las localidades rionegrinas de Bariloche, en Choele-Choel, en Catriel y en Cipoletti».

«A su vez, la transmisión local en conglomerados se observa en la provincia de Córdoba, en su capital, Río Cuarto y Alta Gracia y en Loncopué en Neuquén», expresó.

Rafaela registra 20 casos positivos de COVID-19, de los cuales 5 ya fueron dados de alta. Hay personas que se contagiaron en el exterior y transmitieron la enfermedad a personas de su entono o con las cuales compartieron espacios. Pero también ya hay un profesional de salud contagiado a partir de haber realizado un acto médico en la atención de un paciente infectado.

Los más expuestos

Los conglomerados urbanos donde hay transmisión comunitaria están en mayor riesgo porque cuando los casos son importados es factible aislar a la persona contagiada y a aquellos con quienes tuvo un contacto estrecho; hasta es posible identificar a los contactos secundarios. Pero cuando el virus circula libremente en la sociedad ya no hay posibilidad de aislar a los contagiados. Se pierde la posibilidad de identificar y mantener en cuarentena a quienes aún no tienen un diagnóstico confirmatorio de enfermedad. Los casos importados serán menos numerosos, mientras que aumentarán los casos locales. Y de personas portadoras del coronavirus, en general.

Esto implica que hay que ser más cuidadosos. Respetar más aún el aislamiento. Salir lo menos posible de la casa o el departamento, reducir las salidas a la calle solo para cuestiones indispensables (como comprar alimentos o ir a una farmacia, en lo posible concentrando la actividad en no más de uno o dos días a la semana).

Las consecuencias

El hecho de que Rafaela esté incorporada a los núcleos urbanos con «transmisión comunitaria» no es menor. Es que el Gobierno estudia implementar un modelo de desacople de la cuarentena para que después del domingo 26 las restricciones duras sigan sólo en los centros urbanos más afectados y con menos rigor en el interior del país. Rafaela quedaría alcanzada por las mismas restricciones que el AMBA o Rosario.

Hay provincias enteras, como Catamarca y Formosa, que no registran un solo caso desde que el virus se detectó en Argentina, y otras provincias en las que hace semanas no se mueve el conteo. En tanto que en todas las provincias hay ciudades sin casos o sin transmisión comunitaria que justifique la continuidad de la paralización total que produce la cuarentena.

Es por eso que el Gobierno quiere separar el tipo de cuarentena en dos: seguir como hasta ahora en las grandes urbes -en donde hablan de extender el aislamiento hasta agosto- y flexibilizar la actividad tanto económica como social en el interior.

En las zonas donde la cuarentena seguirá siendo estricta, el Gobierno habilitará más servicios que operen con delivery. El Ejecutivo detectó que durante la cuarentena la gente se volcó masivamente a la compra por Mercado Libre de productos de los más diversos rubros.

