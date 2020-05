Refacciones y campañas solidarias en el Club Deportivo y Cultural Ferro Dho 

En medio de esta cuarentena las actividades deportivas, como muchas otras, se detuvieron pero eso no impidió que el Club Deportivo y Cultural Ferro Dho continuara trabajando.

La comisión decidió convertir la crisis en oportunidad y se puso manos a la obra para realizar diversos arreglos en la institución como pintura en las tribunas y tapiales, construcción de baños y campañas solidarias, entre otras cosas. Siempre respetando todos los cuidados recomendados por la pandemia del covid-19.

Realmente las instalaciones del club están luciendo hermosas y la cancha con un increíble césped tan verde como el color de la camiseta. Esto es producto de un gran trabajo de la comisión y sus colaboradores.

Pero para poder concretar esto y demás proyectos el club necesita recaudar fondos por eso continúan con el sorteo del Lorito de la Suerte todas las semanas y están vendiendo alfajores Eben Ezer a $200 la docena que se entregarán el viernes 23 de mayo. El producto de esa venta se utilizará para comprar chapas para techar los baños del salón, ubicado en calle Pueyrredón.

“Para nosotros el club está quedando muy lindo, lo que hemos hecho en este tiempo de cuarentena es venir a ocupar el tiempo ocioso que teníamos la gente allegada al club en hacer arreglos. Se está haciendo pintura en la cancha, tapiales y tribuna. Están trabajando todos los grupos como escuelita, inferiores y primera división, con el objetivo de acomodar todas las instalaciones. En reunión se decidió esta semana terminar los baños del local, que estaban a mitad de hacer desde hace muchos años, se va a retomar la obra y terminar”, explicó Aldo Ojeda, Presidente de la institución.

Además de los trabajos para embellecer y acondicionar el club, y conociendo la situación económica que se está atravesando, el grupo de la escuelita de fútbol decidió realizar una acción solidaria y todos se sumaron a la propuesta.

La campaña solidaria que comenzó hace veinte días se trata de entregar una copa de leche a niños y niñas del barrio los días sábado. La idea es que el club les proporcione una merienda los fines de semana y muchas personas se sumaron a esta iniciativa donando leche y alimentos como tortas, galletitas, entro otras cosas. Después de los primeros sábados, la campaña se extendió un poco más porque decidieron también agregar un ropero solidario con la donación de ropa y calzado y útiles escolares. Estas son acciones para admirar e imitar.

“Esto se va a seguir haciendo mientras podamos, todos los grupos están apoyando la campaña, el primer sábado se dieron sesenta litros de leche, el segundo cien y va creciendo, cada vez agrandamos un poquito más. Los recursos se buscan en el barrio y los beneficios son para la gente del barrio, porque trabajamos la gente del barrio para la gente del barrio. Quien quiera donar a la gente de la comisión o colaborar con el club, nos mandan un mensaje o nos contactan por la página de facebook”, dijo Aldo.

Por último, el presidente de la institución verde se refirió a las ganas de volver de todos los jugadores, desde los más pequeños a los equipos de primera división tanto femenino como masculino. Mientras tanto, siguen trabajando por amor al club para que al retomar las actividades puedan lucir un club mucho más lindo y con unos murales inspiradores. La ayuda es de todos y para que se beneficien todos.

“Todos ansiosos por volver, ya nerviosos, estamos manejando una propuesta de ver si podemos coordinar prácticas distanciadas porque la ansiedad nos está superando a todos. Lo bueno es que lo canalizamos en algo positivo que es hacer cosas para el club, no me voy a cansar de decirlo, todos ven al coronavirus como un problema, nosotros lo vemos como una oportunidad, la oportunidad de cambiar las finanzas y la cara del club. Personalmente es algo emocionante, porque convivo con esto desde hace 54 años, venir a la cancha cuando era otra cosa a esto, así que la verdad que me pone muy bien y dan más ganas de seguir trabajando”.