Faltante de vacunas antigripales

Desde hace semanas, las farmacias reciben la misma consulta: ¿llegaron las vacunas?

El problema es que la respuesta no sólo es negativa, sino que además no hay certezas o sospechas de cuándo pueden llegar las dosis de las antigripales.

Ante la gran demanda y, a su vez, la faltante, la campaña de vacunación antigripal 2020 se vio interrumpida. Pero, esta problemática no es sólo a nivel local ni regional, sino que se replica en todo el territorio argentino.

Existen varias cuestiones con respecto a la campaña 2020, en primer lugar, la cantidad de personas que solicitaron la vacuna antigripal se triplicó con respecto al año pasado. En segundo lugar, las vacunas se producen en laboratorios extranjeros y no están ingresando al país.

Además, la pandemia por el covid-19 generó mucho temor y eso derivó en una inmensa demanda, no sólo para los mayores de 65 años y los grupos de riesgo, sino que para gran parte de la población. Esta faltante de dosis disparó quejas y reclamos en las farmacias y centros de salud.

Para aclarar dudas con respecto a este tema y explicar lo que sucede, el Farmacéutico Gustavo Bosco respondió las consultas de El Departamental.

“El motivo de la faltante es la gran demanda que hubo este año de gente que se quiere vacunar, tres o cuatro veces más que otros años. Por el tema de la pandemia, mucha gente escuchó por televisión que era mejor vacunarse para que no se sume una patología a la otra y la demanda fue mayor. La gran mayoría de las vacunas vienen de afuera y es complicado tenerlas en el país en poco tiempo, creemos que lo que no entró ahora ya no hay más nada para hacer”.

Llama la atención que los laboratorios no hayan previsto la cantidad de gente que quería vacunarse este año y la producción se basó en las cifras del 2019.

Es importante que aclarar que esta vacuna no previene el coronavirus y es fundamental para el sector de los adultos mayores que es muy vulnerable.

Como dato para tener en cuenta, la vacunación contra la gripe se realiza para reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección del virus influenza. El objetivo de esta vacunación es lograr coberturas mayores o iguales al 95% en cada grupo de la población de riesgo. La vacunación antigripal debe ser efectuada en forma oportuna, idealmente antes del comienzo del invierno que es la etapa de mayor circulación del virus influenza. El momento para la finalización de la vacunación se establece según la situación epidemiológica.

Con respecto a la situación y a las respuestas de las obras sociales como PAMI o IAPOS, Gustavo indicó que “la vacuna antigripal para las obras sociales como PAMI, estuvo este año más temprano que nunca, empezó cerca de fines de marzo. El tema es que la cantidad que mandaron alcanzó para cierta cantidad de gente y hay mucha que quedó sin vacunarse. Se vacunaba de acuerdo a la terminación del número de documento, por ejemplo, para los 3, 4, 5 y 6 no hubo vacunas las dos veces y esa gente no se pudo vacunar, nosotros los mandábamos al centro asistencial que era donde había vacunas en ese momento. Por su parte, IAPOS hizo la campaña un poco más tarde y también lo hacía por la terminación del documento, las vacunas están autorizadas pero estamos esperando que a mucha gente le llegue”.

En el caso de los particulares, sucede lo mismo que con las obras sociales antes mencionadas, “a nosotros las vacunas nos las venden en noviembre del año pasado, se compró de acuerdo a la vacunación de años anteriores, la demanda fue mayor y no hay cantidad suficiente. Las particulares creemos que no van a llegar más y de las obras sociales estamos esperando que llegue la de IAPOS que tenemos prometidas y de PAMI no sabemos. Hay gente que entiende, otros se enojan, pero, no es algo que esté a nuestro alcance, es un problema a nivel país y no hay otra alternativa más que esperar”, explicó Gustavo.