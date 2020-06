La UNL organiza unas jornadas virtuales sobre la bajante del río Paraná

En el marco de las actividades previstas por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (FICH-UNL) para celebrar sus 50 años, el miércoles 3 de junio, a las 17, comenzarán las Jornadas en línea «La bajante del río Paraná» con la realización del panel «Causas e impactos de un evento extraordinario», que será transmitido por el canal de YouTube de FICH-UNL.

El objetivo es analizar las causas de la pronunciada bajante del río Paraná, sus antecedentes históricos y los impactos que genera sobre la geomorfología fluvial, los ecosistemas acuáticos y las infraestructuras, específicamente en lo que hace a las vías navegables, las obras de ingeniería vial y los servicios de provisión de agua potable y saneamiento.

La actividad contará con la participación de seis disertantes y será moderada por Mario Schreider, docente e investigador de la FICH y director de la Cátedra UNESCO «Agua y educación para el desarrollo sostenible».

Cabe destacar que estas jornadas continuarán con otro panel, a realizarse el 10 de junio.

Temas y disertantes

Primer bloque: «Causas y antecedentes históricos»

Disertante: Carlos Paoli, ex director del Centro Regional Litoral del INA; Ex profesor y ex director de la carrera Ingeniería en Recursos Hídricos de la FICH y Profesor Honorario de la UNL. Temas: causas de la bajante; variaciones en el régimen de escurrimiento; incidencia de los cambios globales en estas variaciones.

Disertante: José Luis Macor, docente e investigador de la FICH, secretario de Posgrado de la FICH y director del Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH. Temas: antecedentes históricos de bajantes similares; vínculo con el fenómeno del ENSO (El Niño).

Segundo bloque: «Impactos sobre la geomorfología fluvial y los ecosistemas acuáticos»

Disertante: Carlos Ramonell, docente e investigador de la FICH. Temas: modificaciones del paisaje fluvial; vínculo entre los cambios en la geomorfología fluvial y el funcionamiento general del río.

Disertante: Pablo Collins, director del Instituto Nacional de Limnología UNL-CONICET. Temas: impacto de la bajante en los ecosistemas acuáticos; escenarios futuros.

Tercer bloque: «Impactos sobre las infraestructuras (vías navegables, obras de ingeniería vial y los servicios de provisión de agua potable y saneamiento)»

Disertante: Hugo Prendes, docente e investigador de la FICH. Temas: afectaciones de la bajante en la hidrovía, en obras de sobrepaso y en la estabilidad de márgenes; respuestas desde la ingeniería.

Disertante: Pablo Serra Menghi, docente de la FICH; Gerencia de Ingeniería de Aguas Santafesinas SA, ex director del Túnel Subfluvial «Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis». Temas: afectaciones de la bajante a las tomas de agua potable y al Sistema Provincial de Acueductos; respuestas desde los operadores de servicios públicos.