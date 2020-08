Los gremios docentes rechazan un posible bono y reclaman recomposición salarial

Los docentes santafesinos se mostraron "sorprendidos y no gratamente” por lo expresado por el secretario de Trabajo de la Provincia, Juan Manuel Pusineri, tras la reunión paritaria desarrollada en la jornada del viernes.



Al finalizar el encuentro, Pusineri expresó que la idea del gobierno es mejorar los ingresos de los docentes y empleados públicos con un bono o suma fija, ya que son las herramientas que habilita a utilizar la Ley de Emergencia. “En cualquier caso, como lo hablamos con los gremios, dejaremos la instancia de la paritaria abierta", expresó Pusineri.

Sin embargo, desde los gremios docentes Amsafé y Sadop negaron que en el encuentro se haya hablado de la posibilidad de utilizar estos instrumentos: “No fue planteado en la reunión, no se mencionó ni siquiera como posibilidad, no se habló de la Ley de Emergencia. De parte del gobierno escuchamos el cronograma de pago de julio y el estado financiero de la provincia”, resumió el secretario general de Sadop, Pedro Bayugar en la entrevista mantenida con Geraldine Brezan por 7 AM, en Aire de Santa Fe.

Bayugar remarcó: “El gobierno escuchó lo que nosotros pretendíamos, y con Amsafe le planteamos la urgencia de la recomposición salarial porque viene “postergadito”, el sueldo actual es el mismo del año pasado y los costos son muchos”.

Costos extras por trabajar a distancia

Sobre esto, el secretario de Sadop precisó que se incluyen los costos generados a partir de la modalidad de trabajo a distancia por la pandemia: “La conexión a internet, los elementos tecnológicos, que ha corrido por cuenta de los docentes, y debería correr por cuenta del gobierno o los empleadores”.

En similar sentido se expresó la secretaria adjunta de Amsafe, Adriana Monteverde: “Fue una sorpresa y no agradable, porque dentro del ámbito paritario tuvimos tiempo suficiente para discutir todo lo que llevamos adelante y nunca se planteó la posibilidad del pago de un bono. No queremos que las discusiones pasen por los medios de comunicación, tenemos el ámbito paritario para discutir esto y que se haya planteado el pago de un bono sin hacerlo en la paritaria genera molestia en la docencia santafesina”.

En relación a cómo debería ser la mejora en los salarios docentes, Monteverde precisó: “La recomposición para nosotros es necesaria, coincidimos en que los trabajadores y las trabajadoras de la educación estuvimos en todo momento, incluso cuando la paritaria fue suspendida. Utilizamos cientos de estrategias para sostener el vínculo con los alumnos. Los trabajadores de la educación ponen cada día todo su esfuerzo y compromiso para mantener el vínculo con los alumnos y la comunidad educativa, y no hemos tenido ningún tipo de retribución del gobierno. Necesitamos un aumento que vaya para todos y el bono para los compañeros y compañeras reemplazantes que hoy no se están desempeñando en ningún cargo”.

Bayugar y Monteverde agregaron que los sindicatos reclaman formar parte de la discusión para definir cuándo regresarán las clases a las escuelas. Para los docentes, la decisión debe ser tomada de manera consensuada entre el ministerio de Educación, el ministerio de Salud y los gremios.

“Pedimos la nómina de las escuelas que el ministerio piensa que pueden retornar, y ese listado no lo tenemos”, explicó la representante de Amsafe. “Esta discusión debe pasar por Educación, Salud y los sindicatos. Creemos que en este no es el momento para el retorno a la presencialidad. Es cuando la curva de contagios es ascendente. en este momento hay que garantizar el derecho a la salud, y no se ponga en riesgo la salud de los trabajadores y la salud de los alumnos”, concluyó.

