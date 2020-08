Lactancia Materna: experiencias, beneficios, mitos y verdades 

La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia natural como modo exclusivo de alimentación durante los seis primeros meses de vidas, a partir de entonces se recomienda seguir con ella hasta los 2 años, como mínimo, complementada con otros alimentos.

En este 2020, el lema es “por un planeta saludable”, porque la leche humana es un recurso natural que no contamina, protege el medio ambiente y no produce residuos.

Para tratar este tema e informar a todas las mujeres y familias, El Departamental dialogó con la Obstetra María Belén Díaz, quien promueve esta práctica y explicó la gran importancia de la lactancia.

“Otro año más de esta grandiosa semana, todos los años van cambiando los lemas y este año es para ayudar al planeta. La lactancia es un recurso natural, no genera ningún residuo, no estamos contaminando, entonces, estamos ayudando al planeta, dándole la teta a nuestro bebe es otra forma de colaborar”.

En cuanto a los beneficios para los bebés, la especialista explicó que son muchos y es fundamental que las madres se informen sobre el tema y consulten cualquier duda que tengan al respecto. La lactancia es fundamental para el óptimo desarrollo del recién nacido, ya que ofrece todos los nutrientes y defensas necesarias.

“Para el bebe todos los beneficios, lo mejor que le puede pasar es que uno lo amamante, sea un mes, dos meses, seis meses, un año, dos, tres o cuatro, no hay regla para eso porque está bárbaro si pudiste un mes o más, es por eso que está el tema de aconsejar, asesorar, informarse y acompañar que es súper importante. Yo siempre les digo que son maravillosas todas, las que han podido amamantar lo más que pudieron. Yo lo más que pude fueron dos años y tres meses a mi hijo mayor que tiene siete y la más chiquita que va a cumplir tres, la amamanté dos años también. El tema es estar bien acompañado, que te apoyen y darle para adelante con el tema de la lactancia porque es lo mejor que le puede pasar a tu hijo, ya sea a nivel emocional, psíquico y físico, porque lo nutre totalmente”, indicó María Belén.

Para las mujeres, las ventajas de la lactancia natural también son muchísimas como la prevención de enfermedades y el profundo lazo afectivo entre la madre y su hijo.

“A la mujer, en el puerperio por ejemplo la ayuda con respecto al sangrado después del parto, disminuye el sangrado, el útero vuelve más rápido a la normalidad, no tiene tiempo de deprimirse o sentirse mal porque genera un vínculo tan grande con el bebe. Además, previene el cáncer de ovarios, el cáncer de útero, el cáncer de mama. Yo creo que es fabuloso dar la teta y es práctico porque se puede hacer en cualquier lugar”.

Hay muchas mamás, sobre todo las primerizas, que sienten muchos temores o a veces están condicionados por mitos o creencias, por eso, es necesario que puedan recibir información y ayuda para que puedan vivir plenamente ese maravilloso momento.

“Es un mito que la leche te va a bajar de un día para el otro, es mentira, tarda entre tres a siete días en bajar bien la leche, así que los primeros días son estresantes, son las crisis de lactancia que las mamás no dan más, el bebe llora y no saben qué hacer, eso es normal y a todas les va a pasar, entonces hay que estimular las mamas y seguir insistiendo. No se preocupen, siempre consulten con su médico o el pediatra para que las guie o se informan que es súper importante”.

María Belén, como mamá y especialista, recomienda que sea un disfrute amamantar para tener los mejores recuerdos de esa experiencia que cada vez es más visible en la sociedad. Antes, quizás, las madres sentían pudor de dar la teta en público y hoy existen campañas mundiales a favor de la lactancia materna. También, estos días, en las redes sociales muchas mamás se animaron a subir fotos amamantando a sus hijos, sumamente orgullosas, plasmando todo su amor en una imagen.

“Ya no es más: me tapo la teta para darle el pecho al bebe. Sino que doy la teta y eso es lo mejor. Hay muchas mamás que se engancharon con esta semana, antes no se veía y ahora sí. Está bueno porque quiere decir que se fueron informando y que fue pasando de una mujer a otra y la experiencia de cada una es en carne propia”.

Para conocer y aprender un poco más sobre el tema, la Obstetra María Belén estará brindando una charla sobre lactancia, el próximo jueves, y se pueden sumar todas las personas que quieran. Para consultar sobre la charla, pueden contactarla por su cuenta de instagram o facebook y les estará informando al respecto.

“Un acto armonioso y placentero”

Quien también compartió su experiencia con nosotros fue Daiana Ceccotti, mamá primeriza, que actualmente está amamantando a su hija Lira de cuatro meses. Como comentaba María Belén, cada una lo vive de diferentes maneras y en carne propia. Por eso, es importante compartir las distintas vivencias y miradas sobre la lactancia. Además de cuidar a sus bebés, las madres también deben cuidarse y alimentarse saludablemente para poder transmitirles todo los nutrientes necesarios a sus hijos para que crezcan sanos.

Por su parte, Daiana relató que “amamantar es una experiencia muy particular, distinta en cada mujer. En mi caso, la pandemia hizo de esta práctica algo complicado en sus inicios. Todas las mujeres, en algún momento de esta etapa tan hermosa, necesitamos de otra mujer que nos comparta su experiencia, que nos apoye. En estos tiempos (de distanciamiento social) se hace un poco difícil. Aunque hoy se accede a mucha información a través de las redes sobre el puerperio, lo cierto es que se necesita de ese círculo de mujeres que contenga, de ese contacto humano, que es tan natural e instintivo como el acto de amamantar. También, está bueno que una confíe, se escuche, escuche a su bebé, y haga de este, un acto armonioso y placentero”.