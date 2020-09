Vicentín: Otra venta bajo sospecha de "vaciamiento y saqueo"

Después de las maniobras nunca aclaradas de la venta de las acciones de control de Renova SA a una firma vinculada a la multinacional Glencore, el grupo Vicentin habría concretado esta semana la cesión de otra "joya" del patrimonio familiar: el frigorífico Friar, con su pase a manos del grupo financiero BAF Capital. La operación, hecha a través de Vicentin Family Group y de Nacadie SA, dos sociedades conformadas en Uruguay por los mismos accionistas de Vicentin SAIC, se concretó pese a que la empresa "madre" del grupo se encuentra en convocatoria de acreedores y sin objeciones por parte del juez Fabian Lorenzini, a cargo del proceso. Vicentin "tercerizó" la propiedad de las principales empresas del grupo a partir de 2013 justamente con este fin: ubicar dicho patrimonio fuera del alcance de los acreedores a su empresa principal, en una maniobra que ahora es denunciada por directivos del Banco Nación (principal acreedor individual en el concurso) como "la confirmación de la operación de vaciamiento y saqueo que este grupo empresario ha perpetrado sobre la banca pública y los productores argentinos".

Se desconoce el valor por el cual se concretó la compra de Friar por parte de BAF Capital. Sus vendedores son Vicentin Family Group y Nacadie Uruguay, empresas estrechamente vinculadas al grupo Vicentin, que son dueñas o accionistas de varias empresas originalnente del grupo. Entre ambas poseen el 99,6 por ciento de las acciones de Friar. El restante 0,4% es lo que aparece dentro del patrimonio de Vicentin SAIC, la concursada, que como tal, no podría vender sus participaciones sin autorización del juez ni sin que ese dinero fuera destinado a cubrir su deuda con los acreedores, entre los cuales el principal es el Banco Nación.

El comprador, BAF Capital, o Buenos Aires Finantial Capital, es una sociedad inversora dedicada a asesoramiento financiero, especialista en fusiones y adquisiciones, gestión de activos, banca de inversión y también ligada al negocio de seguros. Como tal, tuvo activa participación en el concurso de Sancor, primero como acreedora y luego como inversora. Además, intervino en junio de 2016, en la venta del 90% de las acciones de Alimentos Refrigerados SA (ARSA) de Sancor Cooperativas Unidas Ltda. a Vicentin Family Group "para desarrollar el negocio de yogures, flanes y postres" con las marcas de Sancor.

Según recordó Claudio Lozano, director del Banco Nación, "desde el año 2013 Vicentin puso en marcha un proceso de desdoblamiento del grupo económico, que implicó ir desplazando la cabeza del holding de Vicentin SAIC a Vicentin Family Group en Uruguay; de ese modo, mientras VFG Uruguay creció en el control de la estructura corporativa, Vicentin Argentina incrementaba su endeudamiento".

"Hoy vende un frigorífico que es uno de los principales exportadores de carne del país a través de VFG y la sociedad uruguaya Nacadie, en la cual también participan como accionistas miembros del grupo familiar", subrayó Lozano. "Las irregularidades del concurso de acreedores y las maniobras del Grupo configuran el escenario de la estafa y el fraude que lleva adelante Vicentin", disparó finalmente.

Antecedentes

En su investigación sobre la evolución reciente de Vicentin, hecha para el Banco Nación, Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti demuestran que la firma, surgida en 1929 como una acopiadora de algodón, fue evolucionando en distintas etapas, en principio con eje en la producción y exportación de aceites, luego a su diversificación e internacionalización en torno a Vicentin SAIC, para iniciar posteriormente un proceso de "desdoblamiento e internacionalización de su estructura corporativa".

Esta transformación se da principalmente a partir de 2013. "La pieza clave de este desdoblamiento fue Vicentin Family Group con sede en Montevideo, que se transformó en el holding a través del cual se consolidaron las participaciones que se iban transfiriendo desde Vicentin SAIC. El primer paso de este vaciamiento de Vicentin SAIC se produjo en ese mismo año 2013 cuando Industria Agroalimentaria Latam (Uruguay) le compró a Algodonera Avellaneda el 97% de Sir Cotton.

"Un año más tarde VFG ya era propietario del 100% de las acciones tanto de Latam como de VFG Inversiones y Actividades Especiales, las dos firmas holding que incorporarían la mayor parte de los activos del grupo durante los siguientes años. La cuarta pieza clave en la arquitectura de esta rama del grupo es Nacadie Comercial que pertenece al grupo pero que formalmente no está controlada por VFG". El mismo informe revela que la firma controlante de Nacadie Comercial es la panameña Swass International Corp, probablemente otra empresa creada por el holding Vicentin en esa guarida fiscal.

"Las cuatro empresas holding han servido para transferir activos que antes estaban en manos de Vicentin SAIC e incorporar otros durante el proceso de diversificación, generando una verdadera “estructura paralela” con sede formal en Uruguay", señala la investigación del Banco Nación.

"En agosto de 2014 VFG Inversiones le compró a Vicentin SAIC el 50% de las acciones de Friar. Como el 49,6 % ya se encontraba en poder de Nacadie Comercial, Vicentin SAIC sólo conservó el 0,4%. También en 2014 Latam compró 97% de Buyanor".

"Entre 2014 y 2015, VFG Inversiones le compró a Vicentin SAIC el 97% de Algodonera Avellaneda, a su vez controlante de otras tres firmas textiles; en 2016 le compra a Sancor Alimentos Refrigerados. Durante 2017 las adquisiciones de las firmas holding uruguayas se potenciaron notablemente: el 100% de Patagonia Bioenergía, 50% de Enav, 95% de Sottano".

Pese a todas estas evidencias, ni el juez de quiebras Lorenzini ni el juez penal Guillermo Ercolini, a cargo de la denuncia por estafa contra el Banco Nación, accedieron a los reclamos de extender la inhibición de bienes al conjunto de empresas del holding, entendiendo que funciona como grupo económico y por lo tanto su desdoblamiento tendría como fin no asumir sus responsabilidades.

Fuente: Raúl Dellatorre - Página12