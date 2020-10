Nuevas medias ante el incremento de casos de COVID en San Cristóbal

El intendente Horacio Rigo acompañado por los concejales locales enumeraron una serie de medidas contemplando los nuevos contagios de COVID-19 en la localidad.

Como medida prioritaria el control de ingreso a la ciudad ubicado en Ruta 13 intersección enlace Ruta 4, pasarán a ser controlados las 24 hs del día, con refuerzos policiales, de salud y municipal.

Se le solicitarán los DNI y los permisos pertinentes de circulación, solo podrán ingresar personal esencial amparados en el DNU Nacional y Decreto Provincial. Personas que provengan de lugares declarados de circulación comunitaria del virus, no ingresarán a la ciudad.

Igualmente el intendente Rigo, volvió a solicitar mayor responsabilidad en el uso del cubreboca, respetar el distanciamiento social, el lavado de manos y en espacios públicos, no más de 10 personas por sectores, para evitar el aglomeramiento, no compartir el mate y con respecto a los juegos de plazas no usarlos o desinfectarlos para su uso.