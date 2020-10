Yacumina Martino participa en un concurso latinoamericano de canto

Aunque la música es su hobby, tiene todas las condiciones para incursionar de manera profesional, y su tiempo lo dedica al estudio universitario y a perfeccionarse todos los días como cantante.

Durante esta cuarentena, estuvo subiendo videos en las redes sociales y en su canal de YouTube cantando covers de distintos artistas que generaron muy lindos comentarios, Yacu tiene una voz especial que le permite adaptarse a cualquier género musical. A partir de ahí, se comunicaron con ella desde “Latino Music”, una importante cuenta de instagram que reúne y promociona artistas de Latinoamérica, con sede en Panamá, para invitarla a participar en un concurso de talentos. Con una mezcla de nervios y felicidad, Yacu aceptó y quedó seleccionada entre 22 personas de Argentina para audicionar y presentar su trabajo.

El concurso de canto es a través de plataformas virtuales, es primera instancia, Yacumina adicionó con la canción “Nunca es suficiente” de Natalia Lafourcade y Los Ángeles Azules, recibió muchos elogios y logró pasaron a una segunda instancia entre 14 chicas de distintos puntos de latinoamérica, representando a Argentina y a la ciudad de San Cristóbal.

“Quedé seleccionada y me mandaron un enlace de whatsapp para tener la información de cómo seguir los pasos, esto fue un jueves y el viernes nos dicen que arrancaban las audiciones con un tema que nos guste en tres minutos, elegí un tema muy movido, lo hago hace rato en mi repertorio, porque tiene algo de distintos países y es una cumbia muy conocida. Me conecto, había siete personas, cuatro que son jurados, los dueños de la página de Panamá, una chica argentina, un colombiano y un venezolano, una vez que audicioné me felicitaron, me dijeron que muy lindo y les encantó el lugar, preparé mi espacio físico donde actúo que es mi habitación con todas las guitarras”, comenzó relatando Yacu a este medio, y continuó contando que “la chica de Argentino dijo que acá, principalmente en la provincia de Santa Fe, hay una cantidad infinita de artistas muy buenos y que también le había hecho acordar a Gilda, yo me puse re contenta porque yo hago temas de ella y ahí me dijeron que quedaba en el concurso. Tenemos que estar atentas porque próximamente saldrá más información, esto es día a día”.

El objetivo del concurso es descubrir el mejor dúo musical, así que en paralelo participan 8 varones, para luego formar pareja musical con las mujeres, con quienes no se conocen. Como premio, el dúo que se forme cantará para Latino Music y el video se subirá a dicha página que tiene más de sesenta mil seguidores. Una gran ventana para los artistas de todo el mundo, sean famosos o no, todos tienen su oportunidad.

“El martes nos avisan que teníamos que mandar un audio de cualquier canción y género para intercambiar con el grupo de varones que está participando y nosotras acceder a los de ellos, escucharlos y elegir el que nos guste. No había información personal, sólo musical, al elegirnos entramos a la plataforma con los jurados y el chico para interactuar durante cinco minutos. Me conecté con dos chicos esta semana, no quedé elegida y todavía estoy en la espera que se vuelvan a comunicar y hagan estos cruces. Tenemos que estar atenta porque puede ser a cualquier hora, buscan horarios para coincidir con los otros países porque participan gente de Colombia, Venezuela, Perú. Con las chicas conversamos y nos pasamos los instagram, más allá del concurso en sí es lindo conocer otra gente, interactuar con personas de otro lado del mundo, es divertido y está buenísimo”.

En cuanto a las presentaciones en forma virtual, son muchas las cuestiones que la cantante tiene que tener en cuenta al momento de realizar las audiciones como la acústica o la conexión a internet.

“Lo virtual fue bastante normal, te acostumbras, nos tocó de golpe, estoy estudiando y tengo que rendir a través de lo virtual y ahora audicionar. Siempre estoy controlando que funcione internet, que se escuche el micrófono y por suerte ese día salió genial. Más allá del premio es participar, tener más experiencia y compartirlo con la ciudad. Por otro lado, se extraña un montón cantar para el público, la verdad que antes de la cuarentena no estaba cantando en público porque estaba estudiando en Santa Fe, pero había vuelto al ruedo y se frenó todo”.

Yacumina posee mucho talento y una bella voz, lo que genera tener grandes posibilidades de poder consagrarse en el concurso de canto. La música es todo para ella, quienes deseen escucharla pueden hacerlo por las redes sociales y colaborar suscribiéndose en su canal de YouTube que figura como Yacu Martino.

“La música me hace desenfocar un poco de la rutina, es mi momento de descanso diario, no lo tomo como un trabajo sino como un hobby. Trato de buscar cosas nuevas, ensayar, todos los días un pasito más. A veces me cuesta porque estoy muy sola en esto, el tema de las redes sociales, lo virtual, todo el tiempo salen cosas nuevas, busco, veo, investigo otras páginas, pero la música me acompaña desde los cuatro años que elegí cantar. Seguramente haga otro video en vivo para que la gente se conecte y pase un rato divertido”, expresó Yacumina.