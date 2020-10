Robo en el refugio de animales de ASPA

El refugio de animales de la ciudad de San Cristóbal, actualmente alberga entre ochenta y novena perros adultos, a los cuales se les brinda alimento, agua y atenciones médicas si poseen alguna enfermedad.

El grupo que integra la asociación realiza un admirable trabajo y es enorme el esfuerzo que llevan a cabo a diario. Por eso es lamentable que sucedan este tipo de cosas y que existan personas con tanta maldad hacia una labor que se hace a pulmón.

El Departamental se comunicó con Alicia Marini, una de las integrantes, para que cuente lo que ocurrió el sábado a la madrugada y de qué manera pueden ayudar los vecinos de la ciudad.

“Fue muy triste lo que nos pasó, muy lamentable, toda la comunidad sabe del trabajo nuestro, de la responsabilidad, todo es a pulmón y siempre con el acompañamiento de la mayoría de la comunidad. Había gente habitando la casa y el viernes a la tarde se retiraron, nos avisaron, estábamos en busca de alguien que habite la casa, no logramos conseguir y amaneciendo sábado entraron tres individuos. Hace quince días, con un beneficio sellamos la puerta de la cocina, donde los chicos tienen las bolsas de alimento, garrafa y demás, soldamos la ventana para que no la puedan romper y colocamos una reja en la puerta de la cocina, pero rompieron el candado y la cadena, abrieron la reja, rompieron la parte de arriba de la puerta que tiene vidrio y barrotes, le hicieron palanca y entraron por ahí, tiene que ser alguien pequeño para pasar por ese lugar”, relató Alicia.

A pesar de tomar todas las precauciones para evitar cualquier hecho de robo o vandalismo, los malvivientes se las ingeniaron para romper lo necesario para poder ingresar a la vivienda y llevar muchas cosas.

Lo que robaron fue una garrafa llena, diez bolsas de alimento balanceado, que corresponde a 150 kilogramos con un valor de $20.000 y se utiliza para alimentar a los animales durante quince días. También, se llevaron una pala de punta y una pala ancha, entre otros elementos.

Además, los ladrones rompieron cerraduras, picaportes y la puerta, lo que significa más gastos extras para la asociación.

Aunque hasta el momento no hay detenidos, hay tres sospechosos en la mira de la justicia y se esperan novedades del caso en los próximos días.

“Hay una persona que se acercó a decir que sospechaba quiénes eran porque vio algo, está en investigación, se hará cargo la fiscal, por el robo y por prender fuego la entrada del refugio. Inmediatamente vino la policía y el cerrajero Zach a quienes les agradecemos. Conseguimos un señor que se quedara el domingo, todas nos movilizamos para poner en condiciones la casa. Ahora pasó esto y se nos vino el mundo abajo. La angustia nuestra fue lágrimas, llanto, angustia, bronca e impotencia porque la lucha es diaria, es una felicidad cuando hacemos beneficios porque la gente es maravillosa y eso va destinado a veterinaria y alimentos”, explicó Alicia, en representación de todo el grupo, con mucha tristeza y dolor por lo ocurrido.

La noticia rápidamente se compartió por las redes sociales, tuvo gran repercusión y muchas personas se pusieron en contacto con las mujeres de la asociación para enviarles donaciones porque los animales deben ser alimentados y se robaron todo.

“Es de destacar que la gente se puso de nuestro lado, recibimos mensajes, llamados, donaciones y no hay palabras de agradecimiento. La gente que nos conoce nos trajo dinero, pero, para más tranquilidad y claridad les pedimos que si pueden comprar una bolsa de alimento, donde quieran, se comuniquen con nosotras y las pasamos a retirar. Es indispensable e inmediato el alimento para los animales, no puede faltar”, remarcó Alicia.

Quienes quieran realizar donaciones como alimento balanceado, palas, rastrillo o medicamentos, se pueden comunicar con ellas por la página de facebook “Aspa San Cristóbal”, encontrarlas en sus domicilios o en el refugio de los animales. Los perros que viven allí están muy bien cuidados, son hermosos y esperan que alguien los adopte para brindarles todo su amor.

“Cuando logramos que nos den un subsidio llamamos a un albañil, arreglamos los caniles, levantamos los tejidos, siempre buscando tener algo agradable, que los animales estén bien y tenemos los cuatros chicos que van, son responsables y nunca nos fallan. Es un palo continuo en la rueda, pero nada nos detiene, nos angustia, nos preocupa pero no dejamos de ocuparnos. Seguimos adelante y agradecemos en nombre de mis compañeras a todos”.