Estela Gallo, primer sancristobalense tratada con ibuprofeno inhalado está de alta

Estela recibió el alta el día viernes y ya está en su casa con su familia, allí recibió a El Departamental en donde relató su experiencia con esta cruel enfermedad que ya afecta a millones de personas alrededor del mundo.

Al ser consultada sobre cómo o de quién se contagió, ella sospecha que fue de una persona que estuvo trabajando temporalmente en su casa. Su esposo Ricardo que también estuvo en contacto no tuvo ningún síntoma pero ella se llevó la peor parte.

Como sucede con esta enfermedad, el virus le perjudicó sus pulmones hasta llegar al punto de no poder respirar. Por esa falta de aire, su hija la llevó al hospital y debió ser internada con una máscara de oxígeno.

“No la pasé nada bien, el covid parece que hace tanto lio en el cuerpo que aparecen patologías que uno no sabía que tenía como diabetes. No es sencillo ni hay que tomarlo a la ligera. Yo me demoré en ir a atenderme porque no tenía ningún síntoma y eso empeoró la parte respiratoria, me empezó a faltar el aire, parecía que me descomponía y ahí mi hija me llevó”, contó Estela.

Al llegar al hospital, la mujer fue recibida por los médicos que rápidamente la ayudaron y comenzó a recibir oxígeno. Con el correr de los días, por su estado de salud, los profesionales le consultaron si quería realizar el tratamiento con ibuprofeno inhalado, Estela aceptó y con eso mejoró afortunadamente.

“Estuve unos cuantos días sin el medicamento ese, no conozco la parte legal de la medicación pero me preguntaron, firmé y listo. Se han preocupado mucho el doctor Ibañez y todos me atendieron muy bien, enfermeros, las chicas que trabajan ahí. El tratamiento del ibuprofeno fue fabuloso, para hacer esa nebulización se necesita una campana, así que fabricaron la con un tacho de agua, el tapón para arriba bien sellado, eso me colocaron junto con el coso para la nebulización y la medicación, todo quedaba dentro de eso. Empecé a notar cambios, cuando me pude sentar sola en la cama me di cuenta que me sentía cada vez mucho mejor. Lo que se han preocupado y lo que hicieron no tengo palabras de agradecimiento”, detalló la vecina, hoy recuperada de covid-19.

Tras ser dada de alta, Estela sólo tiene halagos y palabras de agradecimiento para todo el personal del hospital Julio Villanueva que la atendió y la trató muy bien.

Además de relatar lo que vivió, Estela brindó un consejo a las personas que pasen por lo mismo que ella por el coronavirus.

“El consejo es que no se demoren, a mi me fue peor porque me demoré en ir y me atacó mucho más fuerte los pulmones, que vaya al hospital que hay una atención excelente. Agradezco que me salvaron la vida”.