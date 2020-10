San Guillermo: El Dr. Pedro Giménez fue dado de alta

"Un agradecimiento inmenso a todas las personas que me acompañaron y me han hecho llegar ese apoyo incondicional de diferentes formas en éstos días,no tan fáciles, a mí familia en especial, amigos, pacientes, colegas, al gran equipo que es el SAMCO y a toda aquella persona que sin conocerme de alguna forma me hizo llegar su cariño.

Nuevamente GRACIAS, tengo hoy la suerte de comenzar con mis actividades y me siento muy contento por eso.

Recordarles "por favor sigan cuidándose, háganlo por ustedes, en especial por nuestros adultos mayores y por aquellas personas que padecen alguna enfermedad crónica". Para terminar todo mi cariño y fuerzas a las personas del equipo de salud del Samco que hoy le siguen dando batalla a esta enfermedad, Lore, Domi y Claudio y también para todo paciente que esté cursando ésta enfermedad.

¡Un abrazo enorme de corazón!".

Fuente: AM1510