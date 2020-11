Llonch: “La Casa de la Cultura es para la gente, no para usarla como oficina”

El titular de la cartera provincial, Jorge Llonch, respondió en forma categórica algunas voces de la oposición que cuestionaron un presunto cierre de la Casa de la Cultura, indicando que la anterior gestión “recuperaba lugares abandonados y los convertía en hermosos espacios culturales públicos abiertos a toda la ciudadanía”.

El ministro recordó que “la puesta en valor de ese espacio comenzó durante la gestión de Jorge Obeid, y la inactividad se produjo a partir del decreto presidencial que cerró todos los centros culturales del país; hasta el 20 de marzo, la Casa de la Cultura tuvo actividad con la gente y para la gente”.

El colaborador de Perotti, asimismo, sentenció: “Parece que a algunos hay que recordarles también que El Molino fue adquirido en 2007, durante el segundo gobierno de Obeid; y que los únicos que cerraron espacios culturales fueron los socialistas, que cerraron la Plaza Cívica, que fue la reconversión de un centro del horror durante la última dictadura a un espacio abierto a la gente”.

A renglón seguido, Llonch explicó con énfasis: “Lo que no vamos a hacer es poner una oficina pública –como había concebido el socialismo–, ni vamos a ubicar a la burocracia de un ministerio en un edificio de patrimonio histórico y cultural”. Y agregó que “el Gobernador ya nos pidió que programemos en la Casa de la Cultura ciclos con artesanos, artistas plásticos y músicos”.

El ministro insistió en que “tal vez para algunos sea una buena idea que un edificio inaugurado en 1910, un magnífico exponente del patrimonio arquitectónico y cultural de los santafesinos, único en su tipo, sea una sede repleta de oficinas. Hay que recordarles que la Casa de la Cultura fue declarada Monumento Histórico y Cultural de la Provincia en 1998, en el primer gobierno de Obeid y que en breve, cuando reabramos todos los espacios culturales que nos permitan las normas de prevención del Covid-19, tenemos prevista la reanudación de las actividades. Cualquier otra especulación es fruto de la mala intención”.

“Sin seres humanos no hay Cultura”

Llonch se hizo eco también de las críticas en torno de las actividades que se desarrollan en diferentes espacios culturales a causa de la pandemia de coronavirus. “Algunos ex funcionarios pareciera que hubieran perdido la sensibilidad. Desde el mismo inicio de la irrupción del Covid-19 en las vidas de todas y todos pusimos los espacios culturales a disposición del Gobernador y del Ministerio de Salud para colaborar en las acciones necesarias para detener la pandemia”.

Acto seguido, el ministro razonó: “Estamos orgullosos de haber destinado espacios en La Redonda, El Molino y otras sedes para el trabajo que reclamaba la emergencia. Porque sin salud, no hay seres humanos, y sin seres humanos no hay cultura posible”. Y añadió: “Hay que tener un sentido muy mezquino para cuestionar que algunos espacios se hayan reconvertido a favor de la salud de santafesinas y santafesinos”.