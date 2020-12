San Cristóbal tiene en la actualidad 22 casos positivos de Coronavirus

Dato curioso, la baja tasa de casos positivos en la ciudad de San Cristóbal que si la comparamos con el resto de las ciudad del departamento asombra. En la ciudad se registran 22 positivos y 55 personas aisladas a la fecha. El pasado sábado se registraron 8 casos y ayer domingo ninguno.-

Suardi 47 casos activos

Por ejemplo la ciudad de Suardi, el viernes reportaron otros 9 positivos con lo que el total llega a 205. Hay 47 casos activos y 385 personas en aislamiento.

Ceres 58 casos activos

En Ceres, declaró otros siete infectados durante sábado y domingo. En sus reportes diarios, el Hospital notificó 5 casos el día sábado y otros dos nuevos positivos este domingo. Con estos nuevos positivos, el total de casos activos en la ciudad trepó a 58.

San Guillermo 61 casos activos

Mientras que en la ciudad de San Guillermo registran 61 casos activos totalizando 258 desde el inicio de la pandemia y 151 personas aisladas.

Según pudimos consultar la baja de casos en San Cristóbal, se debe a lo siguiente:

Las personas que registran leves síntomas, no los informan y no son hisopados, muchos se autoaislan y otro siguen normalmente con su rutina, por lo que no se descuenta que los infectados sean más que los que declara el hospital.