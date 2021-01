Sin convocatoria a paritarias SiPrUS para por 72hs. 

En reunión de conciliación obligatoria, al gremio minoritario le habrían ofrecido una propuesta muy similar a la anterior, poniendo como bonificable un 1,5% (560 pesos para el cargo de 24hs) y 10 días de licencia extraordinaria ( no están autorizadas para usar ahora). Pretenden así cerrar un acuerdo con AMRA (gremio que siempre firma propuestas a la baja) sabiendo que la inmensa mayoría de los profesionales de la salud, con la representación de SiPrUS, nos negamos a garantizar que los trabajadores pierdan sus derechos.

Estamos convencidos que los avances que se logran son producto de la pelea que venimos dando y no de acuerdos a espaldas de las y los compañeros.

No aceptamos que:



El 70% tenga aumentos por debajo de la inflación. Perjudicando más fuertemente a terapistas e intesivistas, a las guardias y a APS y a los que tienen más antigüedad, siendo que estos grupos pierden hasta 10% frente a la inflación.

Estos acuerdos dejen de lado a los monotributistas, a las deudas salariales y de adicionales, al cambio de escalafón y a los pases a planta.