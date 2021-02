Ceres: Desde hace seis meses los menores estaban expuestos al consumo de plomo

La vacuna rusa Sputnik V está venciendo poco a poco el escepticismo generalizado con el que fue recibida en la comunidad científica internacional. Sus dos dosis tienen un 92% de eficacia contra la covid, según sugieren los resultados preliminares de un ensayo con 20.000 participantes. La noticia fue publicada en la revista especializada "The Lancet" como los que criticaban la vacuna pedían.-

La dirigente de AMSAFE San Cristobal mostró su disconformidad por la liquidación de sueldo de diciembre, SAC y sueldo de enero para docentes de Jornada Completa. «Ellos dicen que es por falla técnica, o sea no saben hacer su trabajo. Nuestra secretaria general Sonia Alesso habló con el Gobernador ayer, y le manifestó sobre esta situación, y el gobernador no sabia nada, o sea no sabe como trabajan sus colaboradores».