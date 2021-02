San Cristóbal: disminuyen los casos positivos de covid-19

Tal como lo indicó la doctora, los números de casos positivos de coronavirus reportados se han reducido considerablemente, en comparación con los meses de diciembre y enero que fue el auge de los casos y se registran aproximadamente entre 10 y 15 casos semanales como positivos.

“El aumento en el número de casos sucedieron en una época clave que fue cuando empezaron con los permisos, la libre circulación y la reducción en restricciones, más allá de cuestiones climáticas que aumentaron los contactos o los eventos sociales. La concientización sigue siendo una cuestión personal y a continuar porque el coronavirus sigue estando, al igual que otras enfermedades, hay que seguir adaptándose y cuidándose”.

Al momento de asumir, en plena pandemia, la Dra. Eyvastre junto a la Dra. Laura Argañaras y Mariela Barale tomaron el compromiso pensando en colaborar con la comunidad y entienden que en este momento les tocó a ellas hasta que en algún momento surjan nuevos cambios.

“Tomar este desafío no pasa por una cuestión personal sino porque la institución, la salud y la vida tiene una continuidad. Aceptamos la propuesta ante este cambio que se gestaba, los cambios siguen sucediendo. No estaba en mis planes esto pero es un compromiso con la sociedad. En cuanto a cómo encontramos la institución, como siempre con cosas para seguir haciendo, cosas buenas que se hicieron y cosas para seguir generando cambios de acuerdo a las necesidades que surgen para la comunidad y la cuestión sanitaria”, fueron las palabras de la directora del hospital local.

Con respecto a la vacuna Sputnik V y al plan de vacunación que se lleva a cabo con el personal de salud, hay quienes decidieron aplicársela y quiénes no porque no es obligatoria sino cada uno puede elegir libremente y muchos de ellos ya van por la segunda dosis de la vacuna.

“Es una aceptación voluntaria de vacunación, desde ahí arranca el inicio de aceptación en cuanto a la respuesta esperada de la vacuna, ahora tenemos la certificación de que dio resultado. Queda gente sin vacunar en el hospital, una por elección y otra por disponibilidad. La posibilidad que esté la vacuna para iniciar la prevención no asegura que esté disponible para todos, habrá una logística para ver cómo se va a distribuir y de qué manera”, explicó la médica

Por más que los casos positivos estén disminuyendo en este momento, la preocupación continúa y la pandemia no terminó, por eso, la recomendación es que todos los ciudadanos deben seguir cuidándose y respetando los protocolos sanitarios vigentes.

Son varias las actividades que con el correr de los días se van habilitando y normalizando, pero no quiere decir que hay que dejar de cuidarse sino que hay que intensificarlo. Uno de los ejemplos es la posibilidad del regreso a las clases presenciales en las escuelas.

“La preocupación por Laguna La Verde o por el inicio de clases no es una cuestión especifica ni que la hayamos definido nosotros. La verde redujo la circulación por el decreto a nivel nacional. En cuanto a docencia sabemos la circulación que hay en colonias de vacaciones, actividades deportivas, actividades al aire libre, se ven docentes con alumnos y niños en condiciones de no prevención. Volver a clases lo va a definir nación para tomar los recaudos necesarios. Nosotros tenemos que esperar las consecuencias de las tomas de decisiones que cada uno realiza”.

Al ser consultada sobre los cambios en la manera de comunicar la cantidad de casos positivos, casos sospechosos, personas aisladas, pacientes recuperados y personas fallecidas, la Dra. Eyvastre aclaró que fue una decisión del equipo de trabajo no exhibir el reporte diario como se hizo durante todo el año pasado por los cuestionamientos de la sociedad.

“Se dejó de hacer en base al cuestionamiento que había en cuanto a la información que se daba, lo que se hizo fue empezar a informar directamente los nuevos casos positivos diagnosticados en el día. Entonces, cada persona cuestione o no cuestione, podía tomarse el trabajo de sumar o restar los nuevos positivos a los nuevos recuperados y ahí hacer la diferencia y sacar sus propias conclusiones”.

Por último, la directora del hospital hizo referencia a lo que necesita actualmente la institución y resaltó que es importante la colaboración de todos.

“Personal siempre falta, recursos económicos y elementos de trabajo siempre son requeridos. Faltan reemplazos de licencia de larga duración, tenemos personal que por patologías de riesgo están contemplados en el decreto de nación, por lo tanto no están en la actividad y en cuanto a personal médico se informó tanto a región como al nodo y municipio que siempre hubo seis médicos de guardia para siete días de la semana. Recibimos subsidios para solventar los gastos pero los recursos propios son muy escasos. Además le pedimos a las personas que tienen obra social y que se atienden en el hospital que se acerquen con la orden de consulta para poder generar recursos”, cerró la Dra. Mariela Eyvastre.