No comenzaron las clases en la provincia de Santa Fe

En las principales plazas de las localidades del departamento San Cristóbal los docentes se convocaron para entonar el himno nacional y hacer un inicio simbólico del ciclo lectivo.

En San Cristóbal, la cita era frente a la Regional de Educación. Frente a una treintena de docentes, Patricia Vallejos y Mari Ramos, Delegada Seccional del Departamento San Cristóbal hicieron lo propio en la explanada del edificio que dirige Gustavo Contrera.

Ramos se refirió a la falta de acompañamiento y dejo bien en claro que no basta con la participación en las redes sociales, la presencialidad, es importante.

“Me parece que es un problema social el tema del compromiso y la participación, muchos compañeros/as creen que las redes sociales reemplazan esta participación en las marchas, la presencialidad.

Desde Amsafe no estamos de acuerdo porque, así como defendemos la presencialidad en las escuelas públicas también defendemos la presencialidad en los planes de lucha. Es un problema que tenemos en la sociedad, discutimos en las redes, debatimos, opinamos, compartir sin verificar fuentes, y sin acción. Me parece que, también es un compromiso que debe asumir la escuela pública. Nosotros necesitamos las redes sociales, no vamos en contra de eso, pero el uso inteligente de las mismas es un problema que tenemos que resolver en educación” comentó.

Por otra parte, también observó que es probable, que San Cristóbal al tener el 75% de los trabajadoras y trabajadores activos y pasivos que votaron a favor de la oferta paritaria, no participe del plan de lucha.

El gremio reclama mejor propuesta salarial, creación de cargos docentes administrativos y de asistentes escolares, garantía para transporte, escuelas seguras, blanqueo de código remunerativo, traslados y titularizaciones, aumento en partidas de copa de leche y comedor, y la sobrecarga laboral sufrida desde el 2020.

“Nosotros estuvimos trabajando mucho con la Comisión Directiva Departamental porque San Cristóbal tiene una característica: el 75% de los docentes activos y pasivos aceptó la oferta salarial. Y creo que este dato se suma a la falta de compañeros/as en la marcha de hoy. Creo que hay una postura de malestar que muchos tienen ante un gobierno que no nos escuchó el año pasado, no mejorar una propuesta que la estamos esperando. Tendríamos que estar todos y todas siempre para defender el plan de lucha, porque es un problema de las bases.

Un docente que recién se inicia cobraría con el aumento $52.000 con el aumento. Nosotros siempre, históricamente la provincia de Santa Fe ha estado entre el 2do y 3er lugar de los docentes mejores pagos del país. Si bien nunca un salario de un trabajador va a solventar la vida familiar de un trabajador o trabajadora, pero si comparamos los salarios de todo el país estamos entre los 3 primeros mejores pagos” detalló Ramos

El reclamo ahora continúa y los dirigentes de Amsafe indicaron que “A nivel provincial lo que se está pidiendo es una nueva convocatoria a una mesa paritaria y una propuesta superadora en todos los puntos que estuvimos analizando y que la docencia en su mayoría ha rechazado. Uno de los puntos es la política salarial, tenemos una oferta del 35% con uno o dos puntos de recuperación si la inflación del 2021 no es superior al 35%. Me parece que los tramos en los que se dividió no convenció a los compañeros y compañeras (18%, 8% y 9%).

Llegábamos a septiembre y ahí una revisión para evaluar si la inflación acumulada superaba el 35% ya había acordado el gobierno una actualización del porcentaje. Eso era un cronograma de blanqueo de la suma no remunerativa que aparecieron en el 2020. Todo el tema de los traslados y titularizaciones que por un contexto de pandemia se trató de solucionar a través de la virtualidad, hoy se hacen ofrecimientos de nivel medio de titularizaciones de horas cátedras, terminado este ofrecimiento, se iniciaba el ofrecimiento de cargos de horas cátedra, la virtualidad y la pandemia convirtió el año en excepcional”.

La sociedad y los padres de los alumnos observan cómo se repite la historia a comienzos del ciclo lectivo. La medida de fuerza apenas comienza el año son una constante en la provincia de Santa fe y más allá de quien tenga o no la responsabilidad, lo cierto es que, en nuestra provincia solo comenzaron las escuelas privadas.

“Nosotros continuamente quisimos arreglar con el gobierno, incluso el 5 de febrero, porque así lo establecía la última paritaria del 2020, el gobierno solamente fue a escuchar toda nuestra agenda de trabajo incluido el aumento salarial, esto lo llevó hasta el 8 de marzo cuando nos entregó una propuesta integral que hicimos votar en las escuelas. Desde Amsafe no dejamos pasar el tiempo. Luego del acto ingresaremos a hablar con el Delegado Regional para saber qué puntos pudieron solucionar y cuales quedaron pendientes. Una de ellas, es el asistente escolar en la educación rural. Muchos dicen que antes el docente también limpiaba, y nunca debería haber limpiado, el docente no percibe un monto extra para limpiar y ahora tenemos que garantizar la salud y con la pandemia, está muy relacionado a la higiene. Este es un reclamo que hacemos, que se concreten los convenios rurales, porque si hoy hubieran empezado las clases, los docentes no hubieran tenido transporte para llegar a su lugar de trabajo porque no están firmados los convenios” detalló Mari Ramos.

Los docentes aducen que hay una falta de organización que no permite que se trabaje con prolijidad. Por ejemplo, hay escuelas que al día de hoy no les han informado a sus alumnos a que burbuja pertenecen, día y horario para asistir.

“Hay una circular, atrás otra circular, eso también ha producido malestar y rechazo a la propuesta: las condiciones de trabajo. Porque hay una sobre carga administrativa y pedagógica pero tomado por pinzas. Nosotros reclamamos que tuvieron un 2020 sin presencialidad para planificar, invertir y garantizar la presencialidad segura, entonces este rechazo es también para las condiciones de trabajo” aseguró Mari Ramos.

Finalmente, la Delegada Seccional del Departamento San Cristóbal recordó que “cuando uno inicia un plan de lucha tiene sus motivos, no es capricho, no hay partidismo, aquí hay bases que votan y manifiestan algún malestar por alguna razón y/o situación y el gobierno tiene que hacer la lectura. Tiene que tomar la propuesta paritaria sentarse con nosotros y permitirnos decir todas las cosas que se manifiestan en las escuelas, La Ministra de Educación no quiere oír, no supo escuchar. En el 2020 se han tomado todas decisiones unilaterales. Amsafe no tiene participación para nada y a eso no estábamos acostumbrados porque somos la voz de los trabajadores. Pedimos más apertura, más diálogo y más respeto por el docente. Amsafe es fuerte, tenemos unidad, organización y la sabemos usar” concluyó Ramos.