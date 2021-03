Evalúan la situación del transporte automotor de pasajeros en la Provincia de Santa Fe

“Estamos siguiendo muy de cerca la situación que padece el transporte automotor tomando contacto con distintos actores de la actividad a fin de poder acercar alguna solución legislativa, como lo hicimos en este marco de pandemia, con otras tantas actividades a través de herramientas legislativas que puedan paliar la crisis y llevar algo de tranquilidad”, explicó Michlig.

También participaron del encuentro junto a los miembros de ATAP, el asesor legislativo C.P.N. Pablo Olivares y el Sec. de Bloque Dr. Agustín Lemos.

Motivos para declarar la emergencia

El Pte. de ATAP, Leandro Sólito, al término de la reunión, en diálogo con la prensa, manifestó que “venimos a hablar con el senador Felipe Michlig que siempre ha estado muy predispuesto a recepcionar las inquietudes de nuestro sector, en función de que sin lugar a dudas el escenario del transporte era crítico y a partir de marzo del año 2020 se ha agudizado, por lo cual venimos a plantear la necesidad de que se declare la emergencia del sector y que alcance dicha emergencia a la antigüedad del parque móvil, algunos tributos y algunas compensaciones fiscales a los fines de poder sobrellevar la crisis que estamos viviendo”.

El dirigente agregó que “sin lugar a duda que la pandemia ha afectado sobremanera porque hay tres elementos que eran fundamentales en la sustentabilidad del sistema que hoy están en crisis que son: la circulación, la aglomeración y el vínculo o la proximidad de las personas. Seguramente si usted escucha a los epidemiólogos ellos dicen que estas tres características en la vida social no deben darse, deben darse de manera muy restrictiva para evitar que el virus circule y eso hace que la gente no suba al colectivo”.

Subsidio de Nación

“Además -continuó- el prolongado lapso que las empresas no estuvieron prestando servicio por el efecto de la pandemia hizo que la gente o que la sociedad o parte o sectores muy importante de población que antes era transportada por el transporte de pasajeros de colectivos hoy busquen medios alternativos, entonces estamos ante un escenario de profundo cambio, de crisis, por ello, necesitamos el acompañamiento del poder legislativo en este caso para poder sobrellevar esa transformación con los menores costos posibles y hacer que el sistema y las empresas que forman parte del mismo subsistan y no terminen en un quebranto”.

“Por otra parte tenemos un gran problema porque a partir del mes de enero del año 2021 la Nación ha dictado la Resolución N° 29 que deja fuera de la distribución de subsidios nacionales a las empresas que realizan servicios de más de 60 kilómetros, es decir la mayoría de las empresas que están en la cámara que me toca representar. Así que también hemos planteado esta inquietud al Senador para que hagan fuerza del poder legislativo a fin de que en la provincia en caso de que se persista en la vigencia de esta resolución se garantice un subsidio a las empresas que quedarían fuera de la distribución del mismo”, explicó el Pte. de ATAP, Leandro Sólito.