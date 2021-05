Horacio Rigo: "No estuvimos ausentes, no hemos sido invitados a participar"

Lo dijo el Intendente Horacio Rigo al referirse que no fue invitado a la firma de los convenios por el BER y que solo mantuvo un contacto telefónico con Carlos Kaufmann, con quien discutió el monto de lo que la ciudad de San Cristóbal necesita para trasladar los docentes.

La ausencia de la ciudad de San Cristóbal en el acto de firma de convenio levantó un revuelo político que marca diferencias entre la provincia y el municipio local. "La verdad que no estuvimos ausentes, no hemos sido invitados a participar de un acto, donde en plena pandemia y en medio de todas las restricciones fue masivo. No correspondía hacerlo por que participaron personas de Santa Fe y de todo el departamento, en un lugar cerrado, yo quisiera saber si estaban los protocolos activados para llevar adelante semejante acto" comentaba el Intendente Rigo quien seguidamente señalaba que nunca fue invitado.

“Me comuniqué con Kaufmann y estábamos esperando el convenio para hacerlo ver por la parte jurídica. "Lo que pretendemos es que todos los alumnos puedan estar en las escuelas, enviamos una nota del Foro de Intendentes pidiendo la presencialidad, queremos que lo que anuncio el gobernador del boleto gratuito sea una realidad para los alumnos, docentes y personal escolar. Pero queremos que nos garanticen los recursos para hacer frente a los traslados. Somos los más interesados de que los alumnos puedan tener clases y sabemos que donde menos contagios hay es en las escuelas”.

"Nosotros tenemos 200 personas que a veces se deben recorrer 100 km por día, por eso el costo es importante. A nuestro convenio lo deben estar verificando. Pero apenas esté, y estemos todos de acuerdo, cuando la parte jurídica del municipio le dé el visto bueno vamos, a ser los primeros que vamos a estar firmando el convenio para poder darle la solución a los docentes y alumnos” remarcó Rigo quien además señaló que “la evolución del costo está entre tres y medio a cuatro millones de pesos mensuales.