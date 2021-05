Amsafe solicita la firma de convenios para el boleto educativo 

Desde que fueron anunciados estos programas por el gobierno provincial, existieron muchos idas y vueltas con respecto a este tema que no se está cumpliendo como debería ser según explicaron de Amsafe.

Por eso, el gremio brindó hoy una conferencia de prensa para explicar acerca de la situación y lo que necesitan para que alumnos, docentes y asistentes escolares puedan trasladarse hacia las escuelas rurales.

Estos beneficios que fueron presentados por el gobernador el 18 de febrero y que debían comenzar a regir a partir del 15 de marzo se convirtieron en problemáticas porque no pueden ser utilizados por el personal de educación del departamento San Cristóbal.

“Hay dos problemas, primero que el gobierno provincial debe contemplar que el boleto educativo gratuito tenía un tope de 60 kilómetros, en donde no se analizan las diferentes situaciones y características del territorio de la provincia. Para un docente, alumno, asistente escolar de las grandes urbes de la provincia de Santa Fe este boleto es usado diariamente, lo que representa un beneficio que se festeja, Amsafe festejó porque habíamos tenido respuesta por primera vez de un reclamo histórico, pero la problemática surgió con la falta de la firma de convenios de los gobiernos locales ante el gobierno provincial para recibir el aporte para hacer visible este beneficio a cada profesor de núcleos rurales, a todos los alumnos y asistentes escolares”, detalló Mari Ramos, la delegada seccional, sobre este reclamo y agregó que “por otro lado, la problemática del boleto educativo gratuito es que hay un tope que es a los 60 kilómetros y el docente solamente tiene dos pasajes gratis por mes, el resto de viajes paga el 50% del costo del colectivo. Los recorridos que hacen en el departamento San Cristóbal el 50% lo hace a más de 60 kilómetros”.

Lo que solicita Amsafe es que quiten el tope de esos 60 kilómetros de distancia desde la localidad de residencia de la persona hacia el lugar de trabajo porque los costos son elevados y muy difíciles de afrontar todos los días.

Este pedido también fue presentado al delegado regional de educación, Gustavo Contreras, quien escuchó y entendió la situación.

“Como sindicato analizamos de qué forma podríamos resolver si las comunas firman este convenio, quizás haya una posibilidad de analizar de contratar un transporte pagado por las comunas para que estas compañeras vean una ayuda para poder darle condiciones dignas de trabajo porque están muy expuestas. Nuestra posición es exigir a quien corresponda, el mayor responsable es el gobierno provincial en todos los ámbitos de la vida de un ciudadano. En este caso, hay una parte del gobierno provincial y la otra de los gobiernos locales, por lo tanto, solicitamos que se predispongan y que acuerden rápidamente la firma de los convenios de ruralidad y que se saque el tope del boleto educativo gratuito”, explicó la delegada.

En dicha conferencia de prensa tomó la palabra la docente Gisela Chávez, en representación de sus compañeras, y relató lo que viven a diario y a las situaciones que se enfrentan para poder llegar a las escuelas rurales.

Por los horarios, la inseguridad y la pandemia están muy expuestas, pasan horas a la vera de la ruta haciendo dedo para que alguien pueda acercarlos a la escuela, sobre todo, en esta época invernal es mucho más complicado aun. Ellas quieren trabajar y realmente necesitan el boleto educativo gratuito.

“A diario nos trasladamos más de 60 km. para llegar a los destinos, nuestra rutina diaria empieza a las 5 de la mañana, nos encontramos a la vera de la ruta esperando de la generosidad de alguien que nos acerque hasta nuestros lugares de trabajo, muchas veces el recorrido se hace en diferentes tramos porque no conseguimos un transporte que sea directo, así que nos pasamos dos horas o más en viaje hasta que llegamos a las localidades en que nos desempeñamos. Somos más de 30 docentes que nos trasladamos, yo trabajo en la zona de Palacios y Monigotes, ahí también están afectadas las localidades de Palmeras y Curupaity que todas estamos en la misma situación. Hace un tiempo que estamos reclamando y seguimos esperando por este beneficio”.

Hasta el momento las comunas del departamento San Cristóbal que firmaron el convenio para el boleto educativo rural son: Ambrosetti, Colonia Ana, Colonia Clara, Colonia Rosa, Constanza, Curupaity, Hersilia, Huanqueros, La Rubia, Monigotes, Monte Oscuridad, Palacios, Portugalete, Villa Saralegui, Villa Trinidad y Soledad.