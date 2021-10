Edgardo Martino y su equipo retomaron la campaña

“Hemos retomado el contacto con el vecino, se han dado nuevos escenarios barriales donde mucho de los lugares han ido creciendo, tienen nuevas urbanizaciones. Uno de los planteos que hemos escuchado fue en el barrio nuevo, ubicado desde Alte. Brown hacia el oeste. A partir de la urbanización municipal, se abrieron calles, ripio, se acomodaron alcantarillas. La intervención municipal en ese barrio despertó nuevas oportunidades y posibilidades”

El concejal Diego Sartín indicó en otras entrevistas que fue una idea de él que el municipio realizara mejoras en ese nuevo barrio. Martino aseguró que “nosotros estamos para sumar, no se trata de la competencia de derecho de autor de lo que se hace. Si accedo a una banca será para consensuar, para mejorar los proyectos, y, en definitiva, sumarnos a que a la gente de San Cristóbal le vaya bien. Diego, Marcelo, Carla son los candidatos que la ciudadanía de San Cristóbal elegirá así que nosotros tenemos que dar muestra de democracia y de adultez para que a San Cristóbal le vaya bien”.

El ex intendente de la ciudad, y ahora candidato a concejal realizó una evaluación del estado de los accesos a San Cristóbal.

“Respecto de los ingresos estoy disgustado, no es lo que a mí me gustaría. Los cuatro ingresos a la ciudad están desprolijos y desmejorados, falta iluminación y atención. Destaco que el interior de la ciudad esta hermosa pero los ingresos no. Y esto le corresponde a los sancristobalenses, le corresponde a Vialidad Provincial, al ferrocarril, a la Municipalidad, no tenemos que buscar un responsable, sino que, debemos articular y trabajar en conjunto. Cuando estuve de Intendente, era una gran trabajadora Zulma González, estaba como Jefa de Vialidad Provincial y junto a ella reparamos todas las banquinas, iluminación, los puentes sobre la ruta, todo ese tiempo de intervención se hace a través de gestiones. También tendremos que trabajar con la gente del ferrocarril que, al tener mayor actividad, la sociedad comienza a interactuar con una nueva realidad ferroviaria, una nueva realidad urbana porque en poco tiempo tendremos mayor tránsito que viene de la ruta 39. Esto nos obliga a los sancristobalenses a pensar y evaluar que potencial nos aporta, como ciudad, como punto estratégico esta nueva vía de comunicación” detalló Martino.

Además, puso la mirada en un antiguo proyecto: la rotonda de ingreso a la ciudad. “Todo el trayecto dentro de la traza urbana, que en definitiva es el tramo que nos conecta con barrios de la ciudad, como barrio San José, proponía y hay proyectos dentro del municipio, la rotonda de ingreso a San Cristóbal. Retomar las lomas de burro para que bajen la velocidad. Dentro de lo que es el plan de seguridad, en el trayecto que va desde la ruta 13 con la ruta 4, también iluminar y mejorar ese sector, mayor visibilidad, forestación. El monumento del Rotary también esta desmejorado y habrá que hablar con los integrantes del Rotary para ver cómo se puede hace una intervención. Todo se hará en base al trabajo y gestión” detalló Edgardo Martino