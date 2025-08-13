Andreychuk junto a otros intendentes santafesinos se reunieron con el gobernador Llaryora

Importante inversión en seguridad urbana y obras para San Guillermo y Colonia Rosa
Durante el acto se entregaron alrededor de 40 millones de los Programas Vínculos, Obras Menores y FANI.
Según información que está trascendiendo en medios nacionales, en pleno cierre de listas, un grupo de intendentes y dirigentes del PJ santafesino entró en conversaciones con el frente federal Provincias Unidas, que el gobernador de Córdoba Martín Llaryora conforma junto a Maximiliano Pullaro y otros mandatarios provinciales.Política13 de agosto de 2025El Departamental
Tras participar de Experiencia IDEA en Rosario, Llaryora permaneció en la región y cenó en Funes con el intendente Roly Santacroce como anfitrión. "Anoche nos reunimos con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, junto a intendentes y dirigentes santafesinos para abordar problemáticas comunes de nuestras provincias. Coincidimos en que la gente debe estar en el centro, en defender la producción, generar empleo y priorizar la gestión por encima de las ideologías. Estos espacios fortalecen la cooperación y la mirada federal", dijo el intendente de Reconquista Enri Vallejos.
Del encuentro participó tambien Marcelo Andreychuk, el intendente de la ciudad de San Cristòbal. La movida se da en medio de la interna del justicialismo provincial, con múltiples nombres en disputa para encabezar listas: Agustín Rossi, Eduardo Toniolli, Florencia Carignano, María de los Ángeles Sacnun y Roberto Mirabella.
Estuvieron además de Llaryora y Santacroce, Henry Vallejos (Reconquista), Luciano Lemaire (Gobernador Crespo), Marcelo Andreychuk (San Cristóbal), Adrián Maglia (Granadero Baigorria), Luis Castellano (ex intendente de Rafaela), Danilo Capitani, Guillermo Rajmil (Zavalla) y Jorge Berti (Villa Constitución), entre otros.
"Creemos en el trabajo mancomunado, pensando siempre en el bienestar de todos los vecinos, sin diferencias. Ese es el camino a seguir y del que nunca nos apartaremos", remarcó el diputado Marcelo González.
La candidatura a nivel nacional de la vicegobernadora implica cambios en la estructura de poder en Santa Fe.
Michlig ponderó el excelente trabajo del intendente Boscarol “responsable, transparente y sostenido en el tiempo para mejorar la calidad de vida de los suardenses”.
En cuanto al reciente veto total del Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por el Presidente Javier Milei, a la Ley aprobada por el Honorable Congreso de la Nación, que establecía una mejora en los haberes previsionales de jubilados y una asistencia específica para personas con discapacidad, los concejales presentaron un documento al respecto.
En declaraciones periodísticas, el gobernador de Santa Fe afirmó que el próximo presidente de la Nación puede surgir del bloque de provincias que integran mandatarios de diferentes regiones del país.
También expusieron sus proyectos integrantes de los Foros de Intendentes y Presidentes Comunales. Fue en el marco de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe.
Estará a cargo de Henoch Aguiar, experto en Telecomunicaciones, Desarrollo Digital y Sociedad del Conocimiento. Inscripciones abiertas.
El Gobierno de Javier Milei transfirió todas las atribuciones de la Dirección Nacional del ente a la Presidencia. La medida fue publicada en el Boletín Oficial.