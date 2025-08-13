Andreychuk junto a otros intendentes santafesinos se reunieron con el gobernador Llaryora

Tras participar de Experiencia IDEA en Rosario, Llaryora permaneció en la región y cenó en Funes con el intendente Roly Santacroce como anfitrión. "Anoche nos reunimos con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, junto a intendentes y dirigentes santafesinos para abordar problemáticas comunes de nuestras provincias. Coincidimos en que la gente debe estar en el centro, en defender la producción, generar empleo y priorizar la gestión por encima de las ideologías. Estos espacios fortalecen la cooperación y la mirada federal", dijo el intendente de Reconquista Enri Vallejos.

Del encuentro participó tambien Marcelo Andreychuk, el intendente de la ciudad de San Cristòbal. La movida se da en medio de la interna del justicialismo provincial, con múltiples nombres en disputa para encabezar listas: Agustín Rossi, Eduardo Toniolli, Florencia Carignano, María de los Ángeles Sacnun y Roberto Mirabella.

Estuvieron además de Llaryora y Santacroce, Henry Vallejos (Reconquista), Luciano Lemaire (Gobernador Crespo), Marcelo Andreychuk (San Cristóbal), Adrián Maglia (Granadero Baigorria), Luis Castellano (ex intendente de Rafaela), Danilo Capitani, Guillermo Rajmil (Zavalla) y Jorge Berti (Villa Constitución), entre otros.