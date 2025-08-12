Importantes aportes y anuncios del senador Michlig y el diputado González para la ciudad de San Cristóbal

Importante inversión en seguridad urbana y obras para San Guillermo y Colonia Rosa
"Creemos en el trabajo mancomunado, pensando siempre en el bienestar de todos los vecinos, sin diferencias. Ese es el camino a seguir y del que nunca nos apartaremos", remarcó el diputado Marcelo González.
El senador provincial Felipe Michlig, acompañado por el diputado Marcelo González, desarrolló una intensa agenda institucional que incluyó entregas de aportes, anuncios de obras y participación en actos oficiales, beneficiando a instituciones educativas, al municipio de San Cristóbal y a la seguridad de la región.
“Estas medidas son respuesta concreta a las demandas planteadas por el municipio y la comunidad. Trabajamos para llevar soluciones efectivas, priorizando siempre la seguridad y el bienestar de los vecinos”, remarcó Michlig.
Aporte para la N.R.E.S. N° 1611 – Estancia San Francisco
En la N.R.E.S. Orientada N° 1611 “Guillermo Luis Fradegrada” -Estancia San Francisco el senador Michlig entregó un aporte del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) por $ 3.806.000, proveniente del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, destinado a la impermeabilización exterior del edificio escolar.
El acto contó con la recepción de la coordinadora María Elena Vender, la directora del nivel primario Vanina Prieto, la docente de nivel inicial Evelin Zender y el maestro de grado Gonzalo Córdoba
También estuvieron presentes el delegado regional de educación Horacio Rigo, el director provincial de Educación Rural Pedro Oggero, y los concejales Pablo Bonacina y Edgardo Martino.
En la ocasión, el senador anunció que presentará un proyecto de comunicación solicitando que la Dirección Provincial de Vialidad coloque la señalización en la Ruta N° 39, reductores de velocidad y guardarraíl frente a la escuela, con el objetivo de mejorar la seguridad vial para toda la comunidad educativa”.
Aportes y anuncio de obras para San Cristóbal
En el Liceo Municipal Ángela Peralta Pino, el senador Michlig entregó al intendente Marcelo Andreychuk, en representación del Gobernador Maximiliano Pullaro y del Ministro de Gobierno e Innovación Pública Fabián Bastía, un aporte de $25.000.000 destinado a los trabajos que se llevan a cabo en la terminal de ómnibus de la ciudad, sumándose a un aporte previo de $10.000.000.
Además, el senador informó que, tras gestiones ante el titular de Municipios y Comunas Horacio Ciancio y el ministro Bastía, se aprobaron el pasado viernes dos aportes del Programa de Obras Menores para la ciudad de San Cristóbal:
- $131.441.101,85 para bacheos y cordón cuneta en calles urbanas.
- $89.954.878,65 para la compra de una barredora aspiradora.
En la oportunidad también se destacó la presencia del intendente Marcelo Andreychuk, el secretario de Gobierno Ramiro Muñoz, los concejales Pablo Bonacina y Edgardo Martino, y el secretario de Obras Públicas Sergio Bustos.
Otras gestiones para la cabecera departamental
Asimismo, Felipe Michlig anunció que la cuadra de pavimento en el Pasaje Cortés (frente al nuevo edificio del Jardín N° 40) ingresó en la etapa decisiva de otorgamiento del Plan Brigadier, y que próximamente se realizará la entrega de fondos para su ejecución.
En materia de seguridad, gestionó a través del Programa Vínculos un aporte de $12.000.000 para fortalecer el sistema de cámaras de videovigilancia de la ciudad, tras una reunión con el ministro de Seguridad y Justicia Pablo Cococcioni y Virginia Coudannes.
Durante el acto se entregaron alrededor de 40 millones de los Programas Vínculos, Obras Menores y FANI.
