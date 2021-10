AMSAFE se movilizó y entregó un petitorio

Tal como estaba previsto, docentes nucleados en el gremio de AMSAFE, optaron este miércoles por realizar una medida de fuerza con un paro de 24hs sin asistencia a los lugares de trabajo, pidiendo que el gobierno provincial haga un esfuerzo mayor y brinde el aumento solicitado en menor cantidad de cuotas (el ofrecimiento fue en tres pagos y piden que sea en dos).

La votación de la semana pasada dentro del departamento fue aceptar la propuesta, pero a nivel provincial prosperó la no aceptación, y hoy, pese a la lluvia, se hizo la concentración y movilización hasta la Regional de Educación, donde Mary ramos, como delegada departamental, y María José Da Silva, como integrante del gremio, hicieron uso de la palabra.

El petitorio dice lo siguiente:

13 DE OCTUBRE DEL 2021

AL DELEGADO REGIONAL

Sr.. GUSTAVO CONTRERAS

Los aquí presentes, TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, del dpto. San Cristóbal, hacemos entrega de este petitorio que refleja los reclamos de nuestros compañeros/as docentes.

SOLICITAMOS A USTED HAGA ENTREGA, DEL MISMO, A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN SRA. ADRIANA CANTERO.

• Qué el porcentaje sea superior a lo propuesto en la última paritaria por quedar varios docentes con salarios bajo la línea de pobreza.

• Que el Gobierno provincial haga el esfuerzo económico para dar el aumento en dos tramos como máximo. Esto permitiría iniciar un camino de recuperación del poder adquisitivo de nuestros salarios.

• Que la paritaria salarial y de condiciones de trabajo 2022, sea convocada para fines de enero o primeras quincena de febrero. Hay un sector de la docencia, Equipos directivos y docentes de CER que a pesar de estar con LAO , deben presentarse en las instituciones por refacciones o construcción en sus establecimientos educativos, situación que debería ser reconocida para cumplir con la paritaria en enero.

• Que se aumente el presupuesto en educación para resolver problemáticas del nivel secundario: desdoblamiento de cursos, edificación de aulas y construcción de edificios escolares

• Que se resuelva urgentemente, las situaciones preocupantes de nuestra obra social IAPOS: más descuentos en medicamentos, autorizaciones de estudios, odontología, burocracia en trámites de medicamentos de tratamientos permanentes.

• Cumplir con el blanqueo de las sumas no remunerativas, como fue acordado en paritaria 2021.

• Que las decisiones, referidas al quehacer educativo, sean resultado de diálogos en mesa técnicas paritarias.

• Que el Sr. Gobernador respete los acuerdos paritarios.



• por último, expresamos nuestro malestar al escuchar declaraciones del gobierno provincial, con respecto a posibles descuentos.

La Sr. Adriana Cantero, nuestra Ministra de educación, debe recordar el trabajo docente ,en éste departamento en contexto de pandemia.

Fuimos uno de los departamentos donde se inició la presencialidad, en plena etapa de circulación comunitaria del COVID-19.

Al mismo tiempo que los Equipos Directivos garantizaban la compra, organización y distribución de los módulos alimentarios y cientos de docentes, entre ellos los rurales contenían a los sectores más vulnerables de sus alumnos y alumnas.

Trabajar en pandemia garantizando calidad educativa y puesta en práctica las circulares que llegaban sobre la hora, exigió trabajar a deshora y no cobramos horas extras .Ahora estamos en otra etapa, con diferentes exigencias, por ejemplo lograr revincular a los estudiantes, especialmente los que en virtualidad estuvieron sin colectividad , casos de riesgo de abandono escolar con el socio educativo, realizando entrevistas, visitas, apoyo a las familias.

Muchas cosas vienen a nuestra memoria, consideramos que también fuimos un sector de los trabajadores que estuvieron en primera línea jun to a nuestros compañeros/as de la salud.

Porque ellos garantizaron el derecho social de la salud en la triste etapa de pandemia y nosotros ,a la par, garantizamos el derecho social a la educación .

Creemos que es importante recordárselos. Qué poco reconocimiento hasta ahora Dolió escuchar hablar de descuentos sobre nuestros preocupantes salarios.

SOLICITAMOS A USTED HAGA ENTREGA, DEL MISMO, A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN SRA. ADRIANA CANTERO.