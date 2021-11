María Belén Valdez Campeona Argentina de Rural Bike

La ciclista que pertenece al grupo Los Levanta Tierra de la ciudad de San Cristóbal estuvo participando el día domingo en la carrera del Campeonato Argentino de Rural Bike en Marcos Juarez, provincia de Córdoba. Se trata de un campeonato a nivel nacional en el que compiten ciclistas de todas las provincias y María Belén Valdez logró obtener el primer puesta en la categoría Damas A.

Al regresar, todo el grupo la esperó en la ruta y realizó una caravana por las calles de la ciudad de San Cristóbal para celebrar la gran noticia y ella se mostró muy contenta por su logro y por recibir tanto afecto de sus compañeros, amigos, familia y vecinos.

"Comencé en el 2018 a competir, fue continuo, desde que arranqué no dejé nunca pero siempre en la provincia. En pandemia entrené como si estuviese compitiendo, esperando que todo vuelva a la normalidad y cuando empezaron las carreras decidí con mi entrenador Germán Leandri a subir un escaloncito más y meterme en carreras un poco más importantes o saliendo de la provincia y muy contenta porque no había obtenido un primer puesto como a nivel provincial, pero siempre estuve entre las 5 primeras y eso era algo muy positivo porque sabíamos que el nivel que se manejaba era otro", contó María Belén a este medio.

La ciclista junto a su entrenador de Rafaela se pusieron como objetivo principal para este año este campeonato nacional de la modalidad rural en llano, por eso, ella estuvo entrenando muchísimo, preparándose y afinando detalles en las últimas carreras hasta que llegó el día y todo el sacrificio dio sus frutos.

"Fue una carrera difícil, no me dio descanso nunca, 2 kilómetros antes veníamos 6 escapadas y dije una tengo que sacarme de encima porque el podio era de 5, pero no me imaginé nunca que me iba animar a tanto y entrando al predio me acuerdo ver a mi entrenador que me gritó: dale, dale".

Además de este increíble logró que le genera mucha felicidad, María Belén también deja un lindo mensaje sobre la importancia de hacer un deporte sin importar la edad, el género o culquier obstáculo que se presente.

"En el 2017 me invitaron a pedalear, principalmente lo hice para salir un poco de mi casa, estaba muy sedentaria y siempre digo que la bici me cambió la vida en todos los aspectos, la edad es un número, creo que es cuestión de meterle ganas, hacer un deporte te da esto un grupo de gente, en la disciplina que elijas hacer hay un grupo de gente atrás y eso es lo más lindo. Estoy uy feliz y cerrando el año de la mejor manera".