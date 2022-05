“Hoy estamos empezando en la Argentina una cuarta ola de Covid-19 que nos encuentra en una situación totalmente distinta”, indicó la funcionaria al abrir el encuentro del Consejo Federal de Salud.

Ayer, los casos detectados casi se habían duplicado en la última semana, de acuerdo con el reporte semanal que difundió la cartera sanitaria. En los últimos siete días, hubo 33.989 contagios, comparado con 17.646 el domingo previo.

Vizzotti atribuyó, además, a la vacunación la posibilidad de “seguir adelante en una nueva etapa de esta pandemia”. Esto estuvo en línea con declaraciones que la ministra había hecho ayer en una entrevista radial, al rechazar que se puedan aplicar restricciones a las actividades. “No hay posibilidad de nuevos cierres”, sostuvo.

En la entrevista, la funcionaria también señaló que el virus SARS-CoV-2 “no se puede eliminar y mucho menos erradicar”, a la vez que indicó que “no hay ninguna posibilidad de que no haya Covid-19, sobre todo con estas nuevas variantes que tienen mayor transmisibilidad”.

Comunicación regional

En la última conferencia de prensa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la semana pasada, los funcionarios insistieron ante los medios acreditados en lo que también vienen señalando especialistas consultados que monitorean el curso que está siguiendo la circulación del virus en el país. “La pandemia aún no culminó. Variantes de preocupación [como ómicron con sus sublinajes] están en circulación. Es probable que veamos aumentos de casos”, dijo, en ese momento, Carissa Etienne, titular de la OPS.

Señaló, a la vez, la necesidad de que las autoridades sanitarias de los países refuercen las medidas de respuesta de salud pública y consideró “crucial” seguir la evolución del virus y mantener la capacidad de testeo adecuada, con el refuerzo de la vacunación para Covid, en especial en el personal de salud, los adultos mayores y la población con enfermedades preexistentes.

“Buenos datos de lo que está ocurriendo pueden ayudar a cada país a planificar medidas de prevención, comunicárselas de manera eficiente a la población y reforzar la capacidad hospitalaria de ser necesario. Las vacunas siguen siendo el mejor recurso para salvar vidas cuando los contagios aumentan”, agregó Etienne.

Vacunación

Una puesta al día de cómo avanza la vacunación en el país revela, de acuerdo con los registros del Ministerio de Salud de la Nación, que el 91,7% de los 40,7 millones de mayores de 3 años que recibieron una primera dosis completó el esquema inicial con la segunda. Hay apenas un 47,6% de esa población que acudió a aplicarse el refuerzo.

“Estamos efectivamente en la cuarta ola, aun cuando el número de casos es muy difícil de definir porque no se está testeando lo suficiente, sino a los que están muy sintomáticos, con alguna complicación o que se internan. En el mejor de los casos, los demás se aíslan”, evaluó Adolfo Rubinstein, epidemiólogo y exministro de Salud de la Nación. “El único indicador más o menos confiable son las internaciones en terapia intensiva o las muertes”, agregó, más allá de que “esté subestimado” el aumento de las cifras en las últimas semanas.

Insistió en la necesidad de acelerar la vacunación con la dosis de refuerzo. “Más de la mitad de la población no tienen el primer refuerzo y esto es fundamental porque hay una buena proporción de la población de riesgo no lo recibió –continuó–. En este momento, lo importante es completar los esquemas de vacunación y tener en claro que hay muchos virus respiratorios en circulación, muchos de los cuales no lo hicieron el año pasado.”

Ante la consulta sobre los datos que la cartera sanitaria presentó a los ministros sobre la pandemia, desde el ministerio indicaron que “va a estar todo publicado mañana en la sala de situación”. Sobre el curso de la vacunación respondieron que “la aplicación de refuerzos está aumentando, sobre todo las últimas semanas y con un aumento notorio en la última semana”. Aun cuando se declaró “oficialmente” que el país entró a la cuarta ola, destacaron que “el eje” del Cofesa hoy fue “la integración del sistema de salud”.